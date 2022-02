Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Probestau in Bofsheim - Neues Becken 66 wird den Anforderungen gerecht / Neuen Technischen Leiter, Jörg Kettemann, vorgestellt Seckach/Kirnau: Hochwasserrückhaltebecken hat seine Feuertaufe bestanden

Einen Probestau führte der Zweckverband Hochwasserschutz, Einzugsbereich Seckach/Kirnau, am Hochwasserrückhaltebecken (HRB) 66 in Bofsheim durch. Abstau war am Donnerstag.