Schwelbrand in der Eckenberghalle

Adelsheim. Der Adelsheimer Feuerwehr wurde am Mittwoch, gegen 16.30 Uhr, ein Schwelbrand in der neuen Eckenberghalle gemeldet. Entdeckt hatten ihn Handwerker, die gerade dabei waren, die Trennvorhänge in der Halle zu nähen.

Die Feuerwehr, die kurz darauf eintraf, musste einen Verteilerkasten im Bühnenbereich löschen. Über diesen Verteilerkasten liefen sämtliche Leitungen für die Technik im Bühnenbereich und für die umliegenden Bereiche.

Da der Brand rechtzeitig entdeckt und gelöscht wurde, beschränkte er sich auf den Technikraum auf der Bühne, allerdings ist noch nicht geklärt, ob dieser Brand Auswirkungen auf andere Gewerke hat, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet. Verletzt wurde niemand. Die Halle wurde zu diesem Zeitpunkt nicht benutzt und befand sich noch im Rohbau.