Osterburken. „Hallo ich heiße Jonathan und gehe in den Kindergarten St. Martin. Ich bin sechs Jahre alt und spiele gerne Fußball...“

So oder so ähnlich stellen sich zurzeit die Schulanfänger der Kindergärten St. Martin und St. Josef einander am PC vor. Bis vor einem Jahr trafen sich die Schulanfänger beider Kindergärten regelmäßig, um sich kennenzulernen, da sie miteinander in die Schule kommen. Die Einschulung konnte so für die Kinder erleichtert werden, da sie im Vorfeld schon viele Freunde gefunden hatten.

In Zeiten von Corona ist dies leider in dieser Form nicht mehr möglich. Die Erzieherinnen mussten eine neue Möglichkeit finden, um das gegenseitige Kennenlernen zu ermöglichen.

Sie nutzten hierzu das große Interesse der Kinder an Medien. Medien sind selbstverständlicher Bestandteil des Alltags der Kinder.

Kinder werden fotografiert, gefilmt, sehen fern, dürfen Apps nutzen, schauen Fotos und Filme auf Smartphones und Tabletts. Sie hören Geschichten, abgespielt auf CD-Spielern und beobachten täglich, wie wichtig das Internet für die Eltern ist.

Die Aufzählung ließe sich problemlos fortsetzen und zeigt nur einige Facetten der Medienvielfalt, mit der Kinder heute selbstverständlich aufwachsen. Daher sollten Medien auch im Kindergarten nicht mehr komplett ausgeklammert werden, denn es würde die Lebenswelt der Kinder nicht mehr abbilden. Dies bedeutet nicht, möglichst früh viel Technik in den Kindergarten zu holen, sondern es geht darum, Kindern einen Zugang zu Medien zu ermöglichen und den verantwortungsvollen Umgang damit zu erlernen.

Im Fall des Kennenlernens der Schulanfänger untereinander geht es konkret darum, Medien als Informations- und Kommunikationsmittel kennenzulernen.

So nahm jede Kindergartengruppe der beiden Einrichtungen von allen Schulanfängern eine kurze individuelle Filmsequenz auf. Jedes Kind überlegte sich im Vorfeld, was es den anderen Kindern über sich erzählen möchte und mit Unterstützung der Erzieherinnen wurden die Sequenzen gedreht.

Sehr engagiert und gern erzählten die Kinder von sich, ihren Vorlieben und aktuellen Themen. Die Kurzfilme wurden auf USB-Sticks gespeichert, die nun wöchentlich im rollierenden System in den Gruppen angeschaut werden. Die Kinder lernen sich über die Filmausschnitte kennen und können am 1. Schultag im September bereits bekannte Gesichter unter den neuen Mitschülern entdecken. Eine gelungene Aktion, die den Kindern sowohl bei der Vorbereitung, als auch bei den Aufnahmen und beim Ansehen viel Spaß machten.