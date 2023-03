Schülerpreis wird im Juli vergeben

Osterburken/Mosbach. Die Hans Günter Brauch-Stiftung (HGBS) wurde am 8. Mai 2020 zum Andenken an den 75. Jahrestag der Befreiung Europas vom Nationalsozialismus in Mosbach gegründet. Dieses Ereignis führte zur längsten Periode ohne Krieg zwischen den Staaten in Mitteleuropa. Am 24. Februar 2022 ging diese Friedensperiode mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu Ende, an dem die europäische Friedensordnung zerbrochen ist, die 1989 die Wiedervereinigung Deutschlands und Europas ermöglicht hat.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die gemeinnützige HGBS ist im Bereich der Bildung und der Wissenschaft zu Fragen von Frieden, Ökologie im Menschenzeitalter (Anthropozän) aktiv und fördert alljährlich die Vergabe von Schülerpreisen an zur Zeit vier allgemein bildende Gymnasien im Neckar-Odenwaldkreis in Mosbach (APG, NKG), Buchen (BGB) und Osterburken (GTO).

Die HGBS vergibt 2023 zum zweiten Mal einen Schülerpreis an Schülerinnen und Schüler am Ganztags-Gymnasium in Osterburken, die sich an ihrer Schule an Seminarkursen unter Betreuung von Dr. Illges und H. Schröder beteiligen. Bei der nächsten Preisverleihung am Freitag, 14. Juli, in der Alten Mälzerei in Mosbach werden die Preisträgerinnen und Preisträger ihre neuen Arbeiten öffentlich vorstellen.

Neue Bücher

Mehr zum Thema Gemeinderat Osterburken tagte Vor allem Pflichtaufgaben auf dem Programm Mehr erfahren

Mit finanzieller Unterstützung durch die Schulträger – den Landkreis Neckar-Odenwaldkreis (für das GTO), die Stadt Mosbach (für das APG und NKG) sowie den Lionsclub Madonnenland (für das BGB) – fördert die HGBS alljährlich die vier teilnehmenden Gymnasien mit einer Bücherspende, um die Schulbibliotheken mit neuen Büchern zu den Themenbereichen Krieg und Frieden, Umweltpolitik, Klimawandel, Nachhaltigkeit und Ökologie besser auszustatten. Für diese Schulen kaufte die HGBS 2023 jeweils Sachbücher im Wert von bis zu 500 Euro je teilnehmender Schule beziehungsweise von insgesamt 2000 Euro. Das Ganztags-Gymnasium Osterburken (GTO) erhält neben Büchern der Bundeszentrale für politische Bildung zum Krieg Russlands gegen die Ukraine, zum Konflikt in Afghanistan, zum Klimawandel und zu erneuerbaren Energien, weitere aktuelle wissenschaftliche Bücher zum Wandel in Osteuropa zwischen Mauerfall und Ukrainekrieg und zum Ukrainekrieg sowie Neuerscheinungen zum Anthropozän aus der Sicht mehrerer sozialwissenschaftlicher Fächer zu Fragestellungen, die noch nicht Gegenstand von Lehrplänen sind.

Die Schülerpreise werden am 14. Juli an die Preisträger aller vier Schulen in Mosbach, Buchen und Osterburken vergeben. Die Preisvergabe erfolgt in einer gemeinsamen Veranstaltung der Stadt Mosbach mit der HGB-Stiftung. Am 14. Juli wird auch erstmals der Internationale Wissenschaftspreis der HGBS zum Thema Klimawandel und Konflikte vergeben. Damit soll ab Juli 2023 alljährlich der erste Wissenschaftspreis aus dem Neckar-Odenwaldkreis in der jungen Hochschulstadt Mosbach vergeben werden. Er wird eine Wissenschaftlerin oder einen Wissenschaftler ehren, die sich mit unterschiedlichen existenziellen Grundfragen der Menschheit zu Fragen des Friedens und der Ökologie im Menschenzeitalter (seit 1945) befassen.

Beide Preisverleihungen am 14. Juli 2023, die durch einen gemeinsamen Empfang der Stadt Mosbach verbunden werden, sind öffentlich.

Beide Veranstaltungen sollen Teil des kulturellen Lebens in Mosbach, im Landkreis und in Baden-Württemberg werden. Es ist geplant, beide Veranstaltungen wieder mit Videos zu dokumentieren.

Neugierde wecken

Durch die Verbindung zwischen wissenschaftlichen Arbeiten an Hochschulen und Forschungsinstituten sowie zu wichtigen existenziellen Fragen in der politischen Bildung soll die Neugierde der Schülerinnen und Schüler zu weltpolitischen Herausforderungen, die ihre Zukunft betreffen, geweckt werden. Zugleich soll die Distanz zwischen universitärer Forschung, der politischen Praxis und einer gesellschaftlich relevanten Bildung reduziert werden.

Die HGBS fördert keinen Wettbewerb zwischen den Schulen im Landkreis, sondern will mit wissenschaftlicher Nahrung die Wissbegierde der jungen Generation fördern.