Schülern Kenntnisse der Quanteninformatik vermitteln

Osterburken. Als einzige Schule in Deutschland hat sich das Ganztagsgymnasium Osterburken (GTO) der „Qubit-by-Qubit Nonprofit Initiative“ aus den USA angeschlossen.

Die Initiative hat es sich auf die Fahnen geschrieben, Schülern ab 14 Jahren weltweit Kenntnisse der Quanteninformatik zu vermitteln. Quantencomputer verfügen über eine unermessliche Rechenleistung und gelten als Technologie der Zukunft.

Die Technik hat das Potenzial, in den Bereichen der Cybersicherheit, der Medizin, diverser Naturwissenschaften, der Klimaforschung, der Wirtschaft bis hin zu den Sozial- und Geisteswissenschaften eingesetzt zu werden. Noch steckt die Forschung in den Anfängen.

Helle Köpfe

Um diese Innovation zu verstehen, zu bedienen oder gar zu konstruieren, braucht es auch in Deutschland helle Köpfe. Fasziniert von der Vielfalt der Anwendungsbereiche und der Möglichkeit, an einer solchen Technologie mitzuwirken, haben sich sieben Schüler verschiedener Klassenstufen des GTO zu einer Teilnahme am Programm entschlossen.

Seit September 2021 besuchen die Schüler bereits den achtmonatigen Kurs, der ausschließlich in englischer Sprache abgehalten wird. Angeleitet und begleitet werden sie dabei von Informatiklehrer Joachim Fischer.

Unterstützt durch den Weltkonzern IBM und die US-amerikanische Coding School erhalten die Osterburkener Schüler webbasiert Live-Vorlesungen durch renommierte Lehrer amerikanischer Universitäten wie dem Massachusetts Institut of Technology (MIT) und der englischen Universität Oxford.

Zudem programmieren die Schüler in Kleingruppen per Online-Laborsitzungen ganz konkret reale 5-Qubit-Quantencomputer von IBM in der Programmiersprache Python. An die grundlegenden Funktionsweisen eines Quantencomputers werden die Teilnehmer langsam herangeführt.

Kursbegleitend treten Experten aus der akademischen wie auch der industriellen Berufswelt auf. Immer wieder verblüfft die Teilnehmer der hohe Frauenanteil unter den Experten in Amerika und die Vielfalt der Anwendungsfelder. Gerade im Moment der massiven Beschränkungen durch Corona kommen die Teilnehmer in einer Art virtuellem Schüleraustausch weltweit in Kontakt mit Gleichaltrigen. Ganz nebenbei können die Jugendlichen den Gebrauch der englischen Sprache ausbauen und so ihre Fremdsprachenkenntnisse verbessern. Nun ist das erste Semester vorbei und die Schüler halten ihre Zwischenzeugnisse aus dem ersten Semester in Händen. Die jüngste Kursteilnehmerin stammt aus der achten Klasse. Vorausgesetzt werden nur Kenntnisse der Geometrie. Diese beachtliche Leistung haben sie neben dem normalen Schulbetrieb erbracht, was durch die Rhythmisierung und Freiräume in der Stundenplanung am Ganztagsgymnasium kein Problem darstellt.

Im umfangreichen AG-Angebot des GTO finden sich eine Reihe Informatik-Arbeitsgemeinschaften für verschiedene Klassenstufen. Schließlich kann im Fach Informatik auch eine Abiturprüfung abgelegt werden.