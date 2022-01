Schüler und Lehrer des Ganztagsgymnasiums in Osterburken starteten eine „Mutmachaktion für Hilfskräfte”

Osterburken. Die Bilder von zerstörten Häusern, Straßen und vor allem Existenzen nach der Flutkatastrophe im Ahrtal blieben in Deutschland nicht ohne Wirkung. Unzählige Helfer leisteten teilweise Unvorstellbares, um das Leid der Bevölkerung zu mildern.

Auch wenn sich mittlerweile erste zarte Ergebnisse der Hilfsmaßnahmen zeigen – „gut“ ist noch lange nichts. Den Bewohnern stehen nach wie vor schwierige Zeiten bevor, und sie sind auf Unterstützung in allen Bereichen angewiesen.

Es gibt viele Menschen, die auch mehrere Monate nach der Flut weiterhin vor Ort sind und sich um die Auswirkungen der Katastrophe kümmern. Einer von ihnen ist Tobias Lutter, der im Ahrtal eine Großküche für all jene betreibt, die dort als Hilfskräfte arbeiten oder selbst keine Möglichkeit zum Selbstkochen mehr haben.

Durch persönliche Kontakte haben GTOler erfahren, woran es den Menschen neben den Hilfsgütern auch fehlt. So schilderte Tobias Lutter, dass sowohl die Flutopfer als auch die Helfer am Ende ihrer körperlichen und seelischen Kräfte seien. Auf diese Aussage hin stieß die Fachschaft Religion unter der Leitung von Dr. Hannes Illge, Renate Henneberger und Georg Dresdner eine Aktion an, die sich an jene richtete, die sich für andere bis zur Er-schöpfung einsetzen.

Schüler des GTO erstellten unter Anleitung der Lehrer im Rahmen des Religionsunterrichts „Mut-Kärtchen“. Dabei entstanden liebevoll und sorgsam gestaltete Karten, die teilweise sehr persönliche Botschaften für Opfer und Hilfskräfte beinhalteten. In der Zwischenzeit sind die Karten im Ahrtal angekommen und wurden verteilt beziehungsweise in einem Schaufenster ausgestellt. Tobias Lutter zeigte sich begeistert vom Engagement und dem Einfühlungsvermögen der Schüler. Es sei „unglaublich, was er von Schulklassen als Hoffnungszeichen erhalten“ habe. Angestoßen durch die Kartenaktion, kam in der von Brümmer geleiteten GTO-Schulimkerei die Idee auf, auch etwas für die fleißigen und nunmehr erschöpften Hilfskräfte zu tun.

Süßes Dankeschön

Kurzerhand füllten die Schulimkerei-Schüler aus den sechsten und achten Klassen 60 Gläser GTO-Honig ab, versahen diese mit eigens gestalteten „Helferetiketten“ und schickten sie als süßes Dankeschön „von den fleißigen Schulbienen des GTO für die fleißigen Helferinnen und Helfer“ ins Ahrtal.