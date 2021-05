Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Abiturprüfungen - Am Ganztagsgymnasium Osterburken starteten am Dienstag die Abiturprüfungen / Schüler bekommen 30 Minuten mehr Zeit Schüler starten mit Deutsch in das Abitur

Punkt 9 Uhr fiel der Startschuss für die Abiturienten am Ganztagsgymnasium Osterburken. Mit dem Fach Deutsch begannen die schriftlichen Abiprüfungen.