Schon 150 Anmeldungen für Termin in der Baulandhalle

Osterburken. Nachdem die regionalen Impfzentren ihren Betrieb im September eingestellt hatten, sollen nun mobile Impfzentren an deren Stelle treten. Diese sollen die niedergelassenen Ärzte unterstützen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bevor ein solches mobiles Impfteam in einen Ort kommt, ist von der Kommune eine ungefähre Anzahl an Impfwilligen zu ermitteln. Daher starteten die Bauländer Kommunen einen Aufruf, auf den sich Bürgen melden können, die eine Erst-, Zweit- oder Auffrischimpfung gegen das Corona-Virus möchte. „Bisher haben sich rund 150 Personen aus allen RIO-Kommunen gemeldet“, erklärt Bürgermeister Jürgen Galm. Da man mit einer so hohen Nachfrage nicht gerechnet hatte, müsse nun mit dem mobilen Impfteam der SLK-Kliniken Heilbronn abgesprochen werden, ob die Impfungen an einem oder an mehreren Tagen in der Baulandhalle Osterburken durchgeführt werden können. Dafür sei ein Wochenende im November vorgesehen, so Galm weiter.