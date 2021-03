Osterburken. Nachdem die Durchführung von Schnelltests für die Beschäftigten an den Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen in den letzten Tagen bereits gut angelaufen ist und reichlich genutzt wurde, wird ab der kommenden Woche auch der übrigen Bevölkerung die Durchführung eines Schnelltests angeboten. Die Bürgermeister von Osterburken, Adelsheim, Seckach, Ravenstein und Rosenberg haben sich abgestimmt, künftig an der Baulandhalle Osterburken ein kommunales Testzentrum zur freiwilligen Durchführung von Corona-Schnelltests einzurichten. Der Betrieb wird in bewährter Kooperation durch den DRK-Kreisverband Buchen erfolgen.

Ab Mittwoch, 17. März, kann sich jede Person, insbesondere jeder Bürger der RIO-Kommunen, einmal wöchentlich kostenlos an der Baulandhalle, Kapellenstraße 14, in Osterburken testen lassen. Dies ist zu folgenden Zeiten möglich: montags 9 bis 12 Uhr; mittwochs 16 bis 19 Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhr.

Für die Inanspruchnahme dieser Dienstleistung ist eine Voranmeldung erforderlich. Diese kann über Telefon 06281/522235 oder online über www.schnelltest.drk-kv-buchen.de erfolgen. Unter dem Reiter „Online-Terminbuchung“ kann jeder die Baulandhalle als Schnellteststandort auswählen. Hier werden dann freie buchbare Termine angezeigt.

Auf dieser Webseite des DRK-Kreisverbandes Buchen sind auch weitere nützliche Informationen sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen zu den Schnelltestungen zu finden.