Osterburken. „Nachdem die Landesregierung vor kurzem bekanntgab, allen Beschäftigten der Schulen und Kindergärten bis zu den Osterferien zweimal wöchentlich kostenlose Schnelltests zur Verfügung zu stellen, hat die Stadt Osterburken umgehend gehandelt und 3500 Schnell-tests aus der Notfallreserve des Landes beschafft“, teilte Hauptamtsleiter Julian Schneider den FN am Mittwochnachmittag mit und fügte hinzu: „Es vergingen noch einige Tage, bis das Land die logistischen, organisatorischen und finanziellen Rahmenbedingungen hierzu geschaffen hat, sodass die Osterburkener Schulen und Kindergärten nun seit Montag die Möglichkeit zur Durchführung von Schnelltests in Anspruch nehmen können.“

Geschulte Beschäftigte des DRK-Kreisverbands Buchen kommen nun bis Ende März zweimal wöchentlich in die jeweilige Einrichtung und leisten so einen wertvollen Beitrag zur Pandemiebekämpfung und zum sicheren Tagesablauf in den Schulen, Kindergärten und Kindertageseinrichtungen.