Schlierstadt: Zahl der Bauplätze wurde halbiert

Osterburken/Schlierstadt. Eine gewisse Diskussion ergab sich im Gemeinderat bei der Sitzung am Montag in der Baulandhalle hinsichtlich des Schlierstadter Bebauungsplans „Stürzwasen“, dessen weiterer Ausbau geplant ist: Nachdem der Ortschaftsrat sich im Vorgriff für 24 Neubauflächen ausgesprochen hatte, beschloss der Gemeinderat nur die Hälfte.

Die Erweiterung des Baugebiets war aufgrund ungebrochen hoher Nachfrage nach Bauplätzen in Schlierstadt als nötig erschienen: Die zehn Bauplätze des ersten, 2018 fertiggestellten Erschließungsabschnitts sind zumeist verkauft oder zumindest zur Bebauung reserviert. Der Ortschaftsrat hatte im Zuge der Vorgespräche dafür plädiert, die folgenden Bauabschnitte II und III in einem „Abwasch“ zu erschließen und damit gleich 24 Neubauflächen in Schlierstadt bereitstellen zu können.

Dem setzte der Gemeinderat entgegen, dass man bei Neubaugebieten auch bislang stets „rein nach tatsächlichem Bedarf und nicht auf Vorrat“ erschlossen habe. Mit zwölf Ja-Stimmen und zwei Nein-Stimmen wurde schließlich grünes Licht für den Bauabschnitt II und zwölf Bauplätze in Schlierstadt erteilt.

In der Gemeinderatssitzung wurden diverse Entscheidungen nichtöffentlicher Sitzungen bekannt gegeben: Im November letzten Jahres hatte das Gremium sein Einvernehmen zu einem Sanierungsverfahren in der Seedammstraße 5 gegeben.

Ebenso wurde beschlossen, dass die Kleinspielfeld-Fläche zwischen Realschule und GTO dem Landkreis zur Lagerung von Baumaschinen während der GTO-Neubauphase zur Verfügung gestellt wird.

Im Dezember fielen Personalentscheidungen für einen neuen Bauamtsmitarbeiter, der zum 1. April 2022 einsteigen wird, sowie für die Bereitstellung eines Ausbildungsplatzes zum Verwaltungsfachangestellten zum 1. September 2022. „Die Verträge sind schon unterschrieben“, so Bürgermeister Jürgen Galm.

Im Rahmen einer rein nichtöffentlichen Zusatzsitzung (20. Dezember) wurde zudem die Einstellung zweier jeweils 50-prozentiger Kräfte für das Bürgerbüro beschlossen. Sie teilen sich eine bisherige 100-Prozent-Stelle. ad