Schlierstadt: Vier Altäre zu Fronleichnam aufgebaut

Schlierstadt. Aufgrund der immer noch anhaltenden Corona-Situation war auch dieses Jahr keine gemeinsame Fronleichnamsprozession möglich. Damit nicht alles ausfallen musste, haben sich die Verantwortlichen der vier Stationen bereit erklärt, das Gemeindeteam zu unterstützen und Altäre im Ort aufgebaut.

Spaziergang möglich

Die Eucharistiefeier am Fronleichnamstag wurde feierlich von Pater Lukas geleitet und mit Gesang von Brigitte Hamann und Elke Breitinger sowie musikalischer Begleitung an Orgel und Trompete von Josef Pfeil und Tobias Münch festlich umrahmt. Das Gemeindeteam lud alle Interessierten ein, nach dem Gottesdienst den Feiertag zu nutzen, um individuell die vier Stationen zu besuchen und dort ein wenig innezuhalten.

Einführung an der Kirche

An der Kirchentür St. Gangolf war eine Einführung für den Fronleichnamsspaziergang angebracht, die zu den Stationen am „Dorfhäusle“, am Rathaus, an der Hauptstraße und am Kindergarten geführt hat. Die einzelnen Gebetstexte und Lieder konnten zudem mit einem QR-Code am Smartphone interaktiv aufgerufen werden.

Viele Gemeindemitglieder und auswärtige Besucher haben dieses Angebot angenommen, zumal sich das Wetter trotz schlechter Prognose den ganzen Tag von seiner besten Seite gezeigt hatte.

