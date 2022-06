Tolle Stimmung bei „Caribic-Revival“

Schlierstadt/Götzingen. Das Interesse bei der vierten Auflage des „Caribic-Revivals“ war einmal mehr gewaltig. Die Freude endlich wieder einmal dieses einmalige Caribic-Feeling in der Kult-Disco in Schlierstadt genießen zu können, zog sich unübersehbar durch die beiden Event-Abende. Der Besuch war überzeugend, DJ Hansi verstand es meisterhaft, die ehedem schon so geschätzte ganz individuelle Disco-Atmosphäre auch jetzt wieder entstehen zu lassen.

Eine ganz besondere Note erfuhr dieses Benefiz-Event heuer noch durch einen liebevoll im Außenbereich durch die Gastgeber gestalteten Biergarten in karibischem Flair.

Der Verlauf des Revival-Events sowie der Erfolg der beiden stimmungsvollen Disco-Abende erwies sich für Veranstalter und Gastgeber erneut als das richtige Konzept. Beeindruckend war es dabei erneut, zu beobachten wie bei der „einstigen“ Caribic-Generation die Erinnerungen hochschlugen, und gleichzeitig zu erkennen, dass auch die „jetzige“ Generation nicht minder fasziniert und begeistert mit von der Partie war und ganz im Stil „wie damals“ engagiert „Caribic-Time“ mitzelebrierte.

Als emotionaler Stimmungshöhepunkt gestaltete sich die Endphase, bei der „Jung und Alt“ gemeinsam im Kreis schunkelnd wie schon bei den vorherigen Revivals die Schlussphase gestaltete mit dem Singen von drei echten Gassenhauern der 1980er: „Bed of roses“ von Bon Jovi, „Ich wollte nie erwachsen sein“ von Peter Maffay sowie „Angel“ von der Kelly-Familie erwiesen sich als ausdrucksstarker abschließender Höhepunkt.

Dabei waren die aufkeimenden Erinnerungen regelrecht erspürbar, manches Tränchen glitzerte in den Augen und vielfach wurden auch nachdenkliche Fragen erörtert wie „Wann werden wir das wohl wieder erleben können?“ oder „Was mag uns überhaupt die nächste Zukunft bringen?“. Jedenfalls aber war der stürmische Schluss-Applaus der schlagende Beweis für die Organisatoren, dass ihre Vision wirklich Realität geworden ist. Deren Dank gilt allen, die zum Erfolg des Benefiz-Events beitrugen. jm