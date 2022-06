Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Revival in der Caribic - Erlös geht an Kinder-Hilfseinrichtung Help! / Bürgermeister Jürgen Galm übernimmt Schirmherrschaft Schlierstadt: Kult-Disco "Caribic" öffnet erneut ihre Pforten

"Caribic"-Fans aufgepasst: Am 24. und 25. Juni öffnet die Kult-Disco in Schlierstadt nach dreijähriger Abstinenz wieder ihre Pforten.