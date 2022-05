Schießstände wurden umgebaut

Osterburken. Der KK-Schützenverein Osterburken 1876 resümierte im Schützenhaus die letzten drei Jahre, nachdem pandemiebedingt der Termin über die vergangenen zwei Jahre immer wieder verschoben werden musste. Außerdem standen die über den gleichen Zeitraum verzögerten Neuwahlen an. Oberschützenmeister Thomas Hefner begrüßte eine stattliche Anzahl an Vereinsmitgliedern sowie Ehrenmitglied Bernhard Karle und Bürgermeister Jürgen Galm.

Im Bericht des Oberschützenmeisters ging es zunächst um das 39. Internationale Vorderladerschießen und das Schützenfest. Hier fand man den Verlauf und das Ergebnis wieder zufriedenstellend, bei nach wie vor viel zu hoher Belastung einzelner. Das Bogenschießen vom Kellerlädle im Rahmen der Veranstaltung wurde ebenfalls wieder sehr gut angenommen.

In den folgenden zwei Jahren konnten weder gesellschaftliche noch sportliche Ereignisse stattfinden. Ab dem Spätjahr 2020 bis zum Frühjahr 2022 mussten nahezu alle Schießstände gemäß den aktuellen Schießstandrichtlinien und Auflagen eins Sachverständigen umgebaut werden. Hierzu wurden von Mitgliedern in drei jeweils einmonatigen Abschnitten, bei einer Leistung von insgesamt 800 Arbeitsstunden sämtliche Auflagen abgearbeitet.

Die Baumaßnahme hatte ein Gesamtvolumen von circa 55 000 Euro und wurde vom BSV als auch von der Stadt Osterburken finanziell gefördert. Zum 31. Dezember 2021 hatte der Verein 237 Mitglieder, wobei die hier die Altersstruktur stark verbesserungswürdig erscheint. Hefner verwies noch auf das anstehende 40. Internationale Vorderladerschießen, welches in diesem Jahr vom 24. bis 27. Juni stattfindet.

Der Sportleiter Philipp Englert ging in seinem Bericht, verlesen durch Sportleiter Michael Philipp, auf die sportlichen Ereignisse der vergangenen drei Jahre ein. Diese waren geprägt von Absagen der Wettkampfrunden und Meisterschaften, sowie zuletzt Durchführung von Fernwettkämpfen auf dem jeweils heimischen Stand.

Außerdem fand er weiter lobende Worte für den Trainingseifer insbesondere der jugendlichen Schützen, welche sich permanenten Änderungen in der Durchführung ausgesetzt sahen.

Jugendleiter Hans Christian Fath konnte sich im Anschluss in seinem Bericht den Ausführungen des Sportleiters nur anschließen und bedankte sich für das Engagement der Jugend und Jugendtrainer trotz allem. Derzeit sind insgesamt 24 Mitglieder unter 21 Jahren, von denen sich 14 regelmäßig am Schießbetrieb beteiligen. Außerdem beteiligen sich die Jugendlichen an sämtlichen Veranstaltungen und auch am Ferienprogramm, sofern es stattfindet.

Schatzmeisterin Tamara Werle berichtete über Einnahmen und Ausgaben und ging gleichzeitig auf die trotz Krise gute finanzielle Entwicklung in den vergangenen Jahren ein. Eine einwandfrei Kassenführung wurde durch Kassenprüfer Jochen Hutter bescheinigt, der zusammen mit Stefanie Köpfle die letzten drei Jahre geprüft hatte. Die Entlastung des Vorstands wurde durch ihn vorgeschlagen und im Anschluss durch den Bürgermeister Jürgen Galm einstimmig vorgenommen.

Ebenfalls der Bürgermeister nahm im Anschluss die Wahl des neuen und gleichzeitig alten Oberschützenmeisters Thomas Hefner vor. Die weiteren Wahlen der Vorstandsmitglieder wurde dann vom Oberschützenmeister selbst abgehandelt. Gewählt wurden:

Oberschützenmeister Thomas Hefner; Erster Schützenmeister Peter Senft; zweiter Schützenmeister Elmar Gramlich; Schatzmeister Tamara Werle; Schriftführer Sven Klimmer; System-Admin Mark Ambros; Sportleiter für Luftdruck und KK Philipp Englert; Sportleiter für Schwarzpistole UH und GK Michael Philipp; Jugendleiter Pascal Knie; stellvertretender Jugendleiter Matthias Marsolek; Damenleiterin Emily Der; Kassenprüfer Stefanie Köpfle, Jochen Hutter; Schießleiter und Referent für Vorderlader-Waffen Daniel Hinkel; Referent für alle Großkaliber-Waffen und KK-Pistole Daniel Rolke; Referent für LG und KK-Gewehr Philipp Englert; Standwart Jürgen Uhlmann; Fähnrich Jürgen Uhlmann; Beiräte Wolfgang Köpfle, Ludwig Metzger, Bernhard Karle.

Mitglieder geehrt

Zum Abschluss der Versammlung standen noch die Ehrungen von 60 Mitgliedern aus den vergangenen drei Jahren an. Für 15 Jahre geehrt wurden 16, 25 Jahre zehn, 35 Jahre 13 und 40 Jahre 13 Mitglieder. Für 50 Jahre erhielten Walburga Pach, Trudl und Fritz Schmidt sowie Johann Spandel und Gerhard Maurath eine Ehrung. Bernhard Karle, Ludwig Metzger und Gerhard Hayder wurden für 60-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Eine Sonderehrung erhielten außerdem Manfred Schulz, für seine 22-jährige Tätigkeit als Standwart, Hans-Christian Fath für 22 Jahre stellvertretender Jugendleiter und Jugendleiter und Bernhard Siska, für seine 22-jährige Tätigkeit als Fähnrich. Sie stellten sich der Neuwahl nicht mehr.

In einem Grußwort würdigte Bürgermeister Galm die sportlichen Leistungen und den Arbeitseifer der Mitglieder bei den immer wieder notwendigen Umbauten, wobei die Stadt Osterburken nach Möglichkeit unterstützen werde.