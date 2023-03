Schallplatten aus Keller in Schlierstadt gestohlen

Schlierstadt. Unbekannte drangen am vergangenen Wochenende in ein Wohnhaus in Schlierstadt ein und entwendeten Schallplatten. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 8.20 Uhr am Freitag und 8.20 Uhr am Samstag Zutritt zu dem Gebäude in der Seckacher Straße. Dort entwendeten sie aus dem Keller des Hauses die Schallplatten. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Buchen, Telefon 06281/9040 entgegen.



