„Saubere Stadt” in Osterburken: Jung und Alt packten fleißig mit an

Osterburken. Zu einer lebens- und liebenswerten Umwelt gehört auch eine saubere Stadt. Um dieses Bewusstsein bei den Bürgern zu stärken und einen aktiven Beitrag hierfür zu leisten, führte die Stadt Osterburken – gemeinsam mit ihren Stadtteilen – die Aktion „Saubere Stadt“ durch. Daran beteiligten sich auch die Gemeinschaftsschule am Limes und die Astrid-Lindgren-Schule in Bofsheim.

Bereits am Freitagvormittag waren mehr als 200 Schulkinder von der ersten bis vierten Klasse der Hauptschule am Limes mit ihren Klassenlehrern am Start. Gerade noch rechtzeitig vor dem einsetzenden Dauerregen kamen sie mit zahlreichen prall gefüllten Plastiksäcken zur Schule zurück, wo sie von Bürgermeister Jürgen Galm empfangen wurden. Dieser bedankte sich bei allen für ihr Engagement. Obwohl es in der Nacht geschneit hatte, trafen sich am Samstag an der Baulandhalle mehr als 20 freiwillige Helfer, darunter auch Mitglieder des Gemeinderates, um die Stadt von Müll und Unrat zu befreien. Im Anschluss gab es ein Vesper für alle fleißigen Helfer. Auch im Stadtteil Bofsheim wurde – trotz des nasskalten Wetters – die Säuberungsaktion wie geplant mit vollem Erfolg durchgeführt. Neben der Astrid-Lindgren-Schule beteiligten sich auch hier zahlreiche Helfer an der von der Ortschaftsverwaltung organisierten Aktion.

Bei der Abschlussbesprechung dankte Ortsvorsteher Werner Geiger allen Beteiligten für ihren lobenswerten und vorbildlichen Einsatz für eine saubere Umwelt und lud zu einem kleinen Imbiss ein.

Trotz einer dicken Schneedecke wurde an diesem Aktionstag auch im kleinsten Osterburkener Stadtteil, in Hemsbach, Müll gesammelt, worüber sich Ortsvorsteher Christoph Groß freute. Eine große Anzahl von freiwilligen Helfern war auf der Gemarkung unterwegs. Mit einem gemütlichen Beisammensein klang der Sammeltag schließlich am Brunnenplatz aus.

Aufgrund der hohen Schneedecke war eine Säuberungsaktion in Schlierstadt nicht möglich – und wurde daher abgesagt. F