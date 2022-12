Sängerschwund bei den Chören

Osterburken. Nach drei Jahren Corona-Unterbrechung hielt der Kirchenchor vor Kurzem seine Jahreshauptversammlung ab. Zuvor wurde beim Gottesdienst die hl. Cäcilia in das Gedenken mit einbezogen. Pfarrer Kuhn ging bei seiner Predigt auf das Leben der Patronin der Kirchenmusik ein. Der Kirchenchor Adelsheim umrahmte gemeinsam mit Mitgliedern des Kirchenchors Osterburken die Eucharistiefeier.

Anschließend trafen sich die Mitglieder des Kirchenchores Osterburken im Restaurant „Märchenwald“ zum gemeinsamen Essen. Dabei begrüßte Vorstand Bernhard Wörner Chorleiterin Beatrix Huber-Lohse vom Kirchenchor Adelsheim und dankte für die Bereitschaft, auch künftig Gottesdienste gemeinsam mitzugestalten und die Leitung der beiden Chöre zu übernehmen.

Sopransängerin Gertraud Hefner vom Kirchenchor wurde für 70 Jahre Chorgesang geehrt. © Christa Scholz

Bei der Mitgliederversammlung ging Vorstand Wörner in seinem Bericht auf die Situation des Kirchenchores Osterburken ein. Seit der Corona-Pandemie war die Chorarbeit nur eingeschränkt möglich. Die Gottesdienste wurden durch einige Chormitglieder als Schola mitgestaltet. Außerdem verlor der Chor mehrere aktive Sängerinnen und Sänger durch Todesfälle und durch persönliches Ausscheiden aus Altersgründen. Ein besonderer Grund war ebenso, dass der bisherige Chorleiter Ernst Kromer sein Amt aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben kann. Für seine jahrelange Tätigkeit wurde ihm besonders gedankt.

Der Kirchenchor Osterburken hatte im Berichtszeitraum noch 16 aktive Mitglieder. Schon längere Zeit waren einige Sängerinnen und Sänger bereits auch beim evangelischen Kirchenchor im Einsatz. Daher war es naheliegend, dass sich weitere Mitglieder dem Adelsheimer Kirchenchor anschlossen, um in Osterburken, aber auch in Adelsheim als Verstärkung bei Gottesdiensten mitwirken zu können. Für diese Bereitschaft sprach Wörner Dankesworte aus.

Im Bericht des Schriftführers Alois Kern war zu vermerken, dass seit 2020 keine Mitgliederversammlungen stattgefunden haben. Es wurden im Berichtszeitraum seit November 2019 zwei Vorstandssitzungen abgehalten. Bei kirchlichen, weltlichen- oder traurigen Anlässen war der Chor 19-mal vertreten, ebenso waren 19 Singstunden zu verzeichnen. Um den Kontakt während der Corona-Zeit nicht abreißen zu lassen, trafen sich die Mitglieder des Chores mehrmals zu geselligen Gesprächsrunden.

Nach dem Cäcilien-Gedenkgottesdienst 2021 fanden zahlreiche Ehrungen statt (die FN berichteten). Beim Verabschiedungsgottesdienst von Pater Lucas im Juli wurde der Chor vom Kirchenchor Adelsheim gesanglich kräftig unterstützt. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Chören beim Patrozinium und an Allerheiligen in Adelsheim, sowie am Gedenktag der hl. Cäcilia in Osterburken wurde bestens weiter gepflegt.

Der Bericht der Kassenführerin Christa Scholz ergab, dass durch Spenden für die Dachsanierung der Kirche St. Kilian, für die Hilfsorganisationen Bukumi und Pater Köpfle ein abnehmender Kassenbestand zu verzeichnen sei. Der verbliebene Kassenbestand und die Kassenverwaltung werden an die Verrechnungsstelle der katholischen Kirchengemeinden Walldürn im Januar 2023 übergehen. Die Kassenprüferin Anna Maria Blatz bescheinigte Christa Scholz eine einwandfreie Kassenführung. Auf Antrag von Edith Picavet erfolgte die einstimmige Entlastung des Vorstands.

Für 70 Jahre als Sängerin im Sopran wurde Gertraud Hefner mit einem Blumenstrauß geehrt und ihre 40-jährige Mitarbeit im Vorstand als frühere Kassenführerin gewürdigt. Die Urkunde und das Schreiben vom Diözesan-Vize-Präses Pfarrer Jens Bader, welche nicht rechtzeitig eingetroffen waren, wurden ihr nachgereicht.

Chorleiterin Beatrix Huber-Lohse sprach die weitere Zusammenarbeit an und bemerkte, dass bei Feiertagen eine Koordinierung erforderlich sei. Da der Kirchenchor Adelsheim auch schon in Sennfeld und Rosenberg im Einsatz war, komme sie auch gerne nach Osterburken. Vorstand Wörner dankte für ihre Worte und ihren Einsatz zum Wohle der Kirchenmusik.