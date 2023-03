Rotes Licht vom Verband

Schlierstadt. Bei der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates Schlierstadt ehrte Ortsvorsteher Jürgen Breitinger als erstes Steffen Schwebler für zehnmaliges freiwilliges Blutspenden. Breitinger dankte dem Spender, Blutspenderinnen und Blutspender hätten eine wichtige Bedeutung für das Gesundheitssystem. Er bezeichnete Blutspender als Lebensretter und überreichte Steffen Schwebler für seinen Einsatz und überreichte ihm die Ehrennadel und Urkunde des Deutschen Roten Kreuzes sowie ein Präsent der Stadt Osterburken.

Dann ging es um die Flächennutzungsplanungen des Gemeindeverwaltungsverbandes Osterburken, dessen Fortschreibung ansteht. Hier fließen auch Änderungen aus dem Regionalplan der Region „Rhein-Neckar“ ein, bei der man im vergangenen Jahr eine zusätzliche Wohnbaufläche angemeldet hat. Dieser Wohnbaufläche wurde seitens des Regionalverbandes „Rhein-Neckar“ aber nicht zugestimmt, weshalb diese Fläche auch nicht in die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes übernommen wird.

Nach Feststellungen des Verbandes hat die Stadt über ihren Bedarf hinaus Wohnbauflächen ausgewiesen, weshalb Korrekturen vorgenommen werden müssen, so der Ortsvorsteher. Für Schlierstadt stehen zudem noch ausreichende Flächen für eine Bebauung zur Verfügung. Angestrebt werden soll, so die Meinung der Ortschaftsräte, dass die privaten Flächen, die hier benötigt werden, umgehend durch die Stadt erworben werden. Im Anschluss stellte er den Ortschaftsräten den Jahresbericht der Feuerwehr vor, der in Detailfragen durch Anmerkungen des Abteilungskommandant Jens Schmidt ergänzt wurde.

Säuberungsaktion

Unter dem Punkt „Verschiedenes“ informierte Breitinger, dass man für den Abbruch von Gebäuden in der Hauptstraße 31 (Abbruchkosten 126 016 Euro) eine Zuwendung in Höhe von 42 320 Euro aus dem Entwicklungsprogramm „Ländlicher Raum“ erhält. Bekannt gegeben wurde auch, dass das Angebotsverfahren zur Baumaßnahme „Tief- und Straßenbauarbeiten Modernisierung ländlicher Wege“ abgeschlossen ist. Das günstigste Angebot kam von der Baufirma Schwarz, Ingelfingen-Stachenhausen, mit rund 399 491 Euro. Ein Teil der Angebotssumme ist für den Ausbau von Feldwegen in Schlierstadt vorgesehen. Die Baumaßnahme soll bis Ende des Frühjahres abgeschlossen sein. Nachdem im vergangenen Jahr die Gemarkungssäuberungsaktion wegen Schneefall nicht durchgeführt werden konnte, wird diese in diesem Jahr erneut anberaumt. Die Aktion soll am Samstag, 18. März, um 9.30 Uhr stattfinden. Bei den Anfragen bemängelte Ortschaftsrat Georg Schmidt die schlechte Tonqualität der Lautsprecheranlage bei der letzten Beerdigung auf dem Friedhof. Breitinger teilte hierzu mit, dass man eine hochwertige und ausreichende Anlage in der Leichenhalle habe. Die schlechte Tonqualität sei auf eine Fehlbedienung zurückzuführen.

Ortschaftsrat Michael Schwebler bedankte sich für Fertigstellung der Beleuchtung an der Mehrzweckhalle. Ortschaftsrat Tobias Münch wies auf Beschädigungen an Banketten entlang der Feldwege durch einzelne Landwirte hin. Nach seiner Meinung muss hier in Einzelfällen durch den Ordnungsdienst Abhilfe geschaffen werden. Es könne nicht sein, dass man auf der einen Seite Hunderttausende Euro in die Ertüchtigung der Feldwege investiert und auf der anderen Seite das Bankett an geteerten Wegen durch Umpflügen verschwinde. Dadurch leidet die Stabilität der Wege.

Ortsvorsteher Breitinger bekräftigte diese Aussage und verwies auch auf die Sauberhaltung der Feldwege. Nach Bewirtschaftung der Äcker wäre es angebracht, die Feldwege nach Verunreinigungen auch wieder zu säubern. Gerade im Hinblick auf die Sanierung einiger Feldwege, appelliere man an die Landwirte, hier sorgsamer umzugehen.

Abschließend stellte Ortschaftsrat Münch die Einrichtung einer Car-Sharing Station mit öffentlicher E-Ladesäule zur Diskussion. Eine solche Stationen sei bereits in einigen Gemeinden im Landkreis vorhanden und in weiteren Gemeinden im Bauland geplant. Breitinger teilte hierzu mit, bei der Stadtverwaltung nachzufragen, ob ein solches Angebot vorliegt. Nach Einholung der Informationen kann man dieses Thema dann in einer der nächsten Sitzung vertiefen. pm