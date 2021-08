Osterburken. Bereits zwischen dem 30. Juli und dem 1. August randalierten Unbekannte am Römerturm in Osterburken und verursachten Sachschaden, so die Polizei. Die Täter begaben sich scheinbar am Wochenende zum Turm in der Straße „Alte Römerstraße“ und beschädigten ihn, wodurch mindestens 1500 Euro Sachschaden entstand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen sollen sich beim Polizeiposten Adelsheim, Telefon 06291/648770, melden

