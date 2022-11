„Römerstadt gemeinsam weiterentwickeln“

Osterburken. Dass die öffentliche Sitzung des Gemeinderats der Stadt Osterburken am Sonntagabend keine gewöhnliche war, wurde zum einen offensichtlich angesichts der Terminierung, zum andern, dass sie in der in den Stadtfarben rot und weiß geschmückten Baulandhalle stattfand, deren Sitzplätze äußerst gut gefüllt waren. Keine Amtsglocke, vielmehr dunkle, tiefe Trommelschläge sorgten augenblicklich für Aufmerksamkeit und die feierlichen Klänge des Fanfarenzugs ließen die frohe Kunde erahnen. Einziger Tagesordnungspunkt war die Amtseinführung und Verpflichtung des wiedergewählten Bürgermeisters Jürgen Galm, der nun in seine dritte Amtszeit geht.

Auf dem Rathaussessel hat er bereits am 5. Dezember 2021 Platz genommen, doch sorgte die Pandemie für eine mehrfache Verschiebung dieses notwendigen offiziellen Aktes. Bürgermeisterstellvertreter Martin Brümmer nahm nach einer kurzen Erläuterung der rechtlichen Regularien die Amtseinführung und Verpflichtung vor, bekräftigte den Wunsch der Wählerschaft nach Kontinuität, der im Wahlergebnis zutage trete und freute sich über die weitere gute Zusammenarbeit. Mit dem Dank an Galms Familie schloss die öffentliche Sitzung und die Schar der Grußwortredner übermittelte ihre Glückwünsche, aufgelockert durch musikalische Beiträge.

„Allrounder und Routinier“

Humorvolle sowie nachdenkliche Worte anschlagend eröffnete der Landrat des Neckar-Odenwald-Kreises, Dr. Achim Brötel, den Reigen der Gratulanten. „Dass jemand nach 16 Jahren einen, noch dazu so deutlichen, Auftrag für eine dritte Amtszeit erhält, ist heute eher die Ausnahme.“ In Osterburken habe man völlig zurecht auf den „bewährten Allrounder und Routinier“ gesetzt. Auf dessen allseits bekannte Fußballleidenschaft Bezug nehmend, zog Brötel Parallelen zwischen Sportplatz und Rathaus, nannte Galms Fähigkeiten „meisterlich“, mithin sei er zurecht als „Bürger-Meister“ wiedergewählt worden.

„Das Warten hat ein Ende“, verkündete Thomas Ludwig, Vorsitzender des Kreisverbands des Gemeindetags. Die Wählerschaft habe die Möglichkeiten seiner Einflussnahme genutzt, sich für Erfahrung, Einsatzbereitschaft, Gestaltungswillen und Kompetenz entschieden. „Eine sehr gute Entscheidung“, bedeute sie Kontinuität auch im Hinblick auf die interkommunale Zusammenarbeit. Als Amtskollege der Nachbargemeinde Seckach freute sich Ludwig überdies, dass man mit Galm als „Primus inter Pares“ weg vom Kirchturmdenken, den Schulterschluss weiter ausbauen könne.

Für die Stadtteile Schlierstadt, Hemsbach und Bofsheim gratulierte Orstvorsteher Werner Geiger, erinnerte an den Wahlslogan „Gemeinsam. Zukunft. Gestalten“, der beste Voraussetzungen für eine weitere erfolgversprechende Entwicklung der Gesamtgemeinde biete. Die Individualität der Stadtteile respektierend sei Dezentralität für Galm kein Fremdwort, so dass die Gremien der Stadtteile sich freuten, diese mit ihm weiterzuentwickeln.

Mit Herzensfreude den Boden bereiten, beim Wachsen hegen, pflegen und sich in Geduld üben – Pfarrer Thomas Kuhn, Leiter der Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach, zog symbolisch Vergleiche zwischen der Gartenarbeit sowie der Arbeit als Bürgermeister.

Unter den Lachern des Publikums zerriss sein evangelischer Amtskollege Pfarrer Thomas Schnücker beeindruckt von dessen Worten samt symbolischen Geschenken sein Redemanuskript. Wer indessen Sorge angesichts fehlender Worte hegte, wurde schnell eines Besseren belehrt. Spontan griff der Geistliche die Symbolik des Wachsens auf und nahm Bezug auf das fruchtbare Zusammenwirken etwa bei den Kindergärten, bei Jugendgottesdiensten und dergleichen. „Vieles läuft nur, wenn man es gemeinsam macht“, gab er sich überzeugt.

Eine Schultüte wäre angesichts der dritten Amtsperiode fehl am Platze, schmunzelte Rektor Tobias Majer als Vertreter der Schulen, machte auf das breitgefächerte Schulangebot auf Gemeindegebiet aufmerksam, so dass die Stadt ideale Bildungschancen für jedes Kind biete. Baustellen, im digitalen oder herkömmlichen Sinne, spiegeln die Herausforderungen wider, doch sei Galm „stets positiv gegenüber Schulen eingestellt“, die Zusammenarbeit „immer schnell, gut und vertrauensvoll.“

Rückhalt der Verwaltung

Als Glücksfall, der sich über alle Maßen mit seiner Kommune identifiziere und „faktisch immer im Dienst“ sei, bezeichnete Hauptamtsleiter Julian Schneider im Namen der Beschäftigten seinen Vorgesetzten und versicherte ihm den Rückhalt der gesamten Stadtverwaltung. An dessen Fußballfaible anknüpfend überreichte er einen vom Gesamtpersonal unterschriebenen Fußball – quasi von der Mannschaft für ihren Kapitän.

Schließlich trat der frisch verpflichtete Bürgermeister ans Rednerpult und freute sich sichtlich gerührt über die zahlreichen Gäste. Persönliche Worte fand er für seine Frau und seine beiden Kinder, die bei einer Persönlichkeitswahl „zwangsläufig mit mittendrin“ seien. Dies verlange doch einiges ab. Auf kommunalpolitischer Ebene seien die Rahmenbedingungen für eine gemeinschaftliche Gestaltung günstig. Galm betonte diese Gemeinschaftlichkeit ausdrücklich. Ein Einzelner trage nicht allein das gute Gelingen zu einem guten Leben in einer Kommune. Ob vollendete, laufende oder anvisierte Projekte, wie die Ertüchtigung der Schulen, der Bau des Feuerwehrgerätehauses oder die als „Quadratur des Kreises“, bezeichnete Entwicklung des Bahnhofareals sind nur einige wenige Beispiele der umfangreichen Aufgaben.

Kritisch äußerte er sich zur „Regelungsflut“, die durch „bürokratische Monster“ das Personal binde, obgleich ständig neue Aufgaben auf die unteren Verwaltungsebenen „wegdelegiert“ würden. Dennoch freue er sich auf die kommende Amtszeit und sehe sie als Auftrag und Verpflichtung „unsere liebenswerte Römer- und Heimatstadt mit ihren Stadtteilen gemeinsam weiterzuentwickeln.“

Musikbeiträge des Musikvereins, der Musikschule Bauland sowie des Fanfarenzugs gestalteten diesen Abend abwechslungsreich, der – wie bei einem Fußballer nicht anders zu erwarten – nach 90 Minuten plus acht Minuten Nachspielzeit endete und nahtlos in einen zwanglosen Stehempfang überging.