Osterburken/Möckmühl. Ein bislang unbekannter Mann soll nach Angaben der Bundespolizeiinspektion Stuttgart am Freitagabend in einer Regionalbahn von Tübingen nach Osterburken mehrere Reisende bespuckt und eine Flasche an den Zug geworfen haben.

Gegen 23.30 Uhr, als die Regionalbahn 19336 von Tübingen nach Osterburken am Bahnhof Möckmühl hielt, soll der Randalierer, nachdem er wohl mehrere Reisende bespuckt haben soll, ausgestiegen sein und eine Flasche gegen den Zug geworfen haben. Der Mann soll zwischen 20 und 30 Jahre alt sein, dunkelhäutig, dünn – und eine schwarze Basecap aufgehabt haben. Bekleidet war er wohl mit einer Tarnfleckhose und einem braunen Parka.