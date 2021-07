„Reifen“ als lebenslanger Prozess

Strahlend sonniges Wetter an einem warmen Sommerabend bildete den passenden Rahmen für die Verabschiedung der Abiturienten des Jahrganges 2021 am Ganztagsgymnasium Osterburken in der Stadthalle von Osterburken.

Osterburken. Nach dem Einzug unter Filmmusik gratulierte GTO-Schulleiterin Oberstudiendirektorin Regina Krudewig-Bartel den Abiturienten zu ihren Leistungen. Die Feier verfolgten Landrat Dr. Achim Brötel, Bürgermeister Jürgen Galm, die stellvertretende Vorsitzende des Vereins der Freunde und Förderer des GTO, Sabine Cerni, die Vertreter der Vorstände der Sparkasse Neckartal-Odenwald und der Volksbank Kirnau, Ulrich Hermann und Dieter Ehmann, von der Caritas Meinrad Edinger, Vertreter der Bildungspartner des GTO und des Elternbeirats. Die Coronapandemie habe für alle Beteiligten zu erschwerten Bedingungen geführt, so die Schulleiterin. Nun aber beginne für die Absolventen ein neuer Abschnitt, der „selbst in die Hand genommen werden kann und muss“.

Zwang zur Selbstorganisation

Ungewöhnliche eineinhalb Schuljahre liegen hinter den Schülern, ein weitgehend anonymes Schuljahr mit dem Zwang zur Selbstorganisation. „Reifen“, so Krudewig-Bartel, sei ein lebenslanger Prozess, ein ständiges Anpassen an die Herausforderungen der globalen Gesellschaft, ein geistiges und seelisches Weiterwachsen. Die Eltern werden ihre Rolle behalten und staunen, wie schnell die Kinder zurückkommen.

Dem Kollegium dankte sie für dessen beharrliche Arbeit. Das Abiturzeugnis bescheinige den Absolventen nun ihre fachliche Hochschulreife. Sie sei Gelegenheit und zugleich Zwang zur Selbstorientierung, aber auch zur Orientierung an den diversen Erwartungshaltungen der Gesellschaft.

Es gelte nun, Verantwortung für sich und die Gesellschaft zu übernehmen. Das Ergebnis der Abiturienten könne man einen „filmreifen Abgang“ nennen.

Landrat Dr. Brötel gratulierte den Abiturienten im Namen des Neckar-Odenwald-Kreises und der Stadt Osterburken zu ihren Leistungen. Ihnen alle gebühre, für ihr Abitur und die Organisation dieses Abends, ein Oscar. Das Abitur sei die Quittung für die alte und das Ticket in die neue Lebensphase.

Im vergangenen Schuljahr habe sich die Schule neu erfinden müssen. Es habe einen Schub der Digitalisierung in der Schule gegeben. So zeige sich, dass man an Krisen wachsen könne. Die vermeintlich grenzenlose Sicherheit sei verletzlich. Die Pandemie sei ein Warnschuss zur rechten Zeit gewesen, der Lockdown legte alles still und rüttle zugleich wach, so Brötel nachdenklich.

„Sie werden gebraucht“, richtete er einen Appell an die Absolventen. Nun sei die Zeit des Einmischens in Politik, Kirche und Gesellschaft. Er fordert die Abiturienten dazu auf, tolerant, aufgeschlossen, neugierig, hartnäckig und kritisch zu sein. Der Erfolg sei nicht selbstverständlich, aber die Welt stehe ihnen offen. Das Abitur am GTO sei dafür eine sehr gute Basis. Er freue sich schon heute auf den Neubau des GTO, die größte Einzelbaumaßnahme, die der Neckar-Odenwald-Kreis je gestemmt habe. „Sie werden Ihre Schule nicht wiedererkennen“, schloss Brötel.

Scheffelpreisträgerin Jara Zimmermann unterstrich die Bedeutung der Literatur für das Leben. Harry Potters letzter Satz: „Alles ist gut“ stehe sinnbildlich für das Ende des Alten. Ihm wie dem Abschied von Schule wohne eine große Portion Melancholie inne. Die Schüler hätten am GTO viele Erlebnisse geteilt. Freundschaften wurden geknüpft. Das Schulleben war ein Abenteuer, so Zimmermann an ihre (nun ehemaligen) Mitschülerinnen und Mitschüler. Den Lehrern dankte sie für die vielen Tipps auf der langen Reise durch die Schulzeit.

„Die Zukunft liegt vor uns“

Nun sei die Zeit des Umbruchs. Noch wüssten viele nicht, wo die Reise hinführt. Dennoch habe man auch durch das GTO den Mut bekommen, das jetzt herausfinden. „Die Zukunft liegt vor uns“, zeigte sich Zimmermann überzeugt. Zugleich forderte sie ihre Mitabsolventen auf, für ihre Träume zu kämpfen. Angesichts der Klimakrise, Nationalismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit solle man nicht wegsehen, forderte Zimmermann. Man dürfe nie vergessen, dass das persönliche Glück mit dem Glück aller verknüpft sei.

In ihrer Dankesrede der Abiturienten unterstrich Jasmin Golder die Herausforderungen und Proben dieses Jahrgangs. Sie dankte für die ständige Hilfe und Unterstützung seitens der Eltern. Die Lehrer hingegen seien die Eltern 2.0 gewesen. Sie trugen ebenso eine große Verantwortung, forderten die Abiturienten heraus, gaben diese nie auf und hatten ihren Anteil am erworbenen Wissen und der Persönlichkeitsformung. Ihr Dank galt ebenso dem Schulpersonal, das den Lebensraum GTO lebens- und liebenswert gemacht habe, sowie dem Abiturballkomitee. „Unsere Zeit am GTO ist vorbei – wir gehen, aber vergessen nicht“, schloss Golder.

Als kreativen Beitrag brachten die Absolventen eine Diashow aus dem Alltag des GTO. Die GTO-Combo unter Patrick Penndorf sorgte – coronabedingt nur in Filmform – für die mit großem Beifall quittierte musikalische Umrahmung. Sängerin war Jara Zimmermann. Dankesworte von Schulleiterin Regina Krudewig-Bartel schlossen die Veranstaltung, die mit einem gemütlichen Beisammensein vor der Halle ausklang. cg