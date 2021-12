„Regionalplan ist eine Katastrophe“

Hemsbach. Zu Beginn der Ortschaftsrat Sitzung in Hemsbach begrüßte Ortsvorsteher Christoph Groß die anwesenden Zuhörer und gab das Protokoll der letzten Sitzung bekannt. Beim Thema Mittelanmeldung ging Ortsvorsteher Groß noch einmal auf den Beschluss des Ortschaftsrats imvergangenen Jahr ein, nach dem keine Mittel für 2021 angemeldet wurden und so ein Solidaritätsbeitrag für die Gesamtstadt Osterburken geleistet wurde. Er betonte, dass die getroffene Entscheidung richtig war , trotz anstehender, wichtiger Maßnahmen.

Baugrund schaffen

Im weiteren Verlauf ging er auf die Beratungen der Ortschaftsverwaltung für die Mittelanmeldung 2022 ein. „Der wichtigste Ansatz ist sicherlich die Möglichkeit, für Hemsbacher Bürger Baugrund zu generieren“, so Groß. Man habe aktuell kein Angebot für die Hemsbacher Bürger und die Nachfrage der bauwilligen Hemsbacher ist stark gestiegen. Insbesondere die Jahrgänge 1985 bis 2000 wünschen sich in ihrem Heimatort sesshaft zu werden. In diesem Zusammenhang ging der Ortsvorsteher auf den Regionalplan ein, der für Hemsbach eine Katastrophe bedeute.

In Anbetracht der nächsten 15 Jahre – solange gilt die Fortschreibung des Regionalplan – sei er ein Offenbarungseid für die Entwicklung des kleinen Stadtteils, so Groß.

In der weiteren Beratung ging man auf die Punkte der bereits beschlossenen Ansätze aus 2020 ein. Diese sind das Trafodach und die Beleuchtung des Familienplatz. Außerdem besprach man die beantragten Themen: die Erweiterung des Baugebiets „Am Eber/Hohe Steige“, die Ersatzbeschaffung einer Schiebetüre für das Gemeindehaus, Grüngut und Splitt-Palisaden, die Einhausung am Feuerwehrgebäude, einen Getränkeautomat mit Überdachung am Brunnenplatz für Wanderer und Radfahrer, innerörtliche Pflanzkübel, die Feldwegsanierungen sowie ein Ansatz für die Jugendförderung und Instandhaltung am Hambacher Bauwagen. Nach ausführlicher Beratung wurde die Mittelanmeldung für 2022 einstimmig verabschiedet.

Innerörtliche Angelegenheiten

Unter Verschiedenes wurden kleinere innerörtliche Angelegenheiten besprochen, wie die Wegepflege, neue Schilder am Familienplatz, noch fehlende Brückengeländer, ein defektes Geschwindigkeitsschild, der Baumrückschnitt sowie Instandhaltungen durch den Bauhof.

Jahresabschlusssitzung entfällt

Auch in diesem Jahr findet die traditionelle Jahresabschlusssitzung mit der großen Bilderpräsentation Corona-bedingt nicht statt. Man plane hier im Sommer einen Termin, an dem man die Veranstaltung nachholen möchte.

Aus den Reihen der Zuhörer wurde nach der Planung der Rasen-Urnengräber gefragt und vorgeschlagen, ein Schildes an der Friedhofsmauer anzubringen.

Ortsvorsteher Christoph Groß teilte mit, dass man auch 2022 an dem Ehrenamt Helfertag „Wir schaffen was“ teilnehmen werde und die Umsetzung in Eigenleistung geplant ist.

