Ralf Senk seit zehn Jahren Ortschaftsrat

Bofsheim. Bei der letzten Ortschaftsratssitzung im vergangenen Jahr in Bofsheim wurde Ortschaftsrat Ralf Senk für seine zehnjährige kommunalpolitische Tätigkeit mit der Ehrennadel und einer Urkunde des Gemeindetags ausgezeichnet. Ortsvorsteher Werner Geiger würdigte die Tätigkeit des Ausgezeichneten. Dieser war am 28. Dezember 2012 für das verstorbene Mitglied Petra Gräf in den Ortschaftsrat nachgerückt. Danach wurde er zwei Mal wiedergewählt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seit den vergangenen Wahlen ist Ralf Senk auch Mitglied der Verbandsversammlung des „Abwasserzweckverbandes Oberes Rinschbachtal“.

Ralf Senk setzt sich nicht nur im Bereich der Kommunalpolitik ehrenamtlich für die Allgemeinheit ein. Er ist außerdem Mitglied des Vorstandes der Privatwaldgenossenschaft Bofsheim und seit vielen Jahren Schriftführer beim Sportverein Bofsheim. Bürgermeister Jürgen Galm und Ortsvorsteher Werner Geiger dankten Ralf Senk für seinen ehrenamtlichen Einsatz und für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. pm