Polizei sucht weitere Beteiligte

Osterburken. Vermutlich drei Fahrzeuge waren nach Angaben der Polizei an einem Unfall beteiligt, der sich am vergangenen Montag, gegen 10 Uhr, auf der Landesstraße von Osterburken nach Bofsheim ereignet hat. Ein Ford-Fahrer musste einem entgegenkommenden Kleintransporter ausweichen und kollidierte mit der Leitplanke. Vermutlich wurde bei dem Unfall jedoch nicht nur der Ford, sondern auch der weiße Transporter sowie der hinter dem Ford fahrende schwarze Pkw beschädigt. Lediglich der Fahrer des Fords meldete den Unfall, bei dem auch die Leitplanke in Mitleidenschaft gezogen wurde, der Polizei.

