Pkw in Osterburken erheblich beschädigt

Osterburken. Eine bisher unbekannte Person beschädigte am Freitagmorgen gegen 9.30 Uhr einen Smart in der Adelsheimer Straße in Osterburken. Das Fahrzeug war durch seinen 69-jährigen Besitzer auf einem Park-and-Ride-Parkplatz abgestellt worden.

Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam stellte er fest, dass die Heckscheibe ein- und die beiden Außenspiegel abgeschlagen wurden. Desweiteren wurde die Antenne verbogen und eine ätzende Flüssigkeit auf der Frontscheibe verteilt. An dem Smart entstand Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro.

