Pkw bei Osterburken durch Eisplatte beschädigt

Bofsheim. Aufgrund einer herabfallenden Eisplatte kam es am Montagmorgen bei Osterburken zu einem Verkehrsunfall. Der Lkw, von dem sich die Eisplatte löste, befuhr gegen 6.30 Uhr die Landesstraße 582 von Bofsheim kommend in Richtung Eberstadt. Die geschädigte Pkw-Lenkerin befuhr die L 582 in entgegengesetzter Richtung mit ihrem Toyota Aygo. Als sich die beiden Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden, löste sich die Eisplatte vom Auflieger der Sattelzugmaschine und fiel auf die Scheibe des Toyotas. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro.

