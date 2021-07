Pedelecfahrer bei Unfall verletzt

Osterburken. Ein Rettungshubschrauber brachte einen 66-Jährigen am Montag nach einem Unfall bei Osterburken in eine Klinik.

Der Mann war gegen 14.30 Uhr auf einem Feldweg unterwegs und wollte von dort auf die Bundesstraße 292 abbiegen. Dabei bemerkte er wohl nicht, dass dort bereits ein 52-Jähriger fuhr. Es kam zur Kollision im Kreuzungsbereich, bei der der Pedelecfahrer stürzte und schwer verletzt wurde. Ein Notarzt kümmerte sich um den Mann, bis er schließlich in eine Klinik geflogen wurde. Am E-Bike entstand Totalschaden. Auch der BMW des 52-Jährigen musste abgeschleppt werden. An ihm entstanden 15 000 Euro Schaden.