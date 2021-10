Bereits seit vielen Jahren ist die Firma Magna Powertrain am Standort Rosenberg engagierter Bildungspartner einiger Schulen in der Region Neckar-Odenwald und Main-Tauber. Dazu zählen unter anderem die Schule am Limes in Osterburken, die Martin-von-Adelsheim-Schule in Adelsheim und die Realschule in Boxberg.

Magna unterstützt die Schulen im Bereich der Berufsorientierung und bietet den

...