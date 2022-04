Pandemie machte dem Chor zu schaffen

Bofsheim. Nach einem Jahr pandemiebedingter Pause lud die Chorvereinigung „Eintracht“ Bofsheim wieder zu einer Generalversammlung ins Gasthaus „Krone“. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Thomas Frey verlas Schriftführerin Regina Michalowski die Berichte über die vergangenen beiden Jahre 2020 und 2021, die pandemiebedingt anders ausfielen als in den vergangenen Jahren.

So fanden 2020 vor dem ersten Lockdown noch zwölf Singstunden, zwei davon gemeinsam mit dem Schulchor der Astrid-Lindgren-Schule, und zwei Auftritte statt. 2021 wurde nach langem coronabedingtem Pausieren wieder mit den Proben unter Pandemiebedingungen begonnen.

Dabei war Kreativität bei der Wahl der Probenräume und Vorsicht bei der Umsetzung von Hygienekonzepten und Corona-Bestimmungen gefragt. Dies führte aber letztendlich zu immerhin elf gut besuchten Singstunden und einem lang ersehnten und gelungenen Auftritt bei der Jubelkonfirmation in Bofsheim.

Jede Stimme zählt

Zum Ende des zweiten Berichtsjahres verzeichnete der Verein insgesamt 132 Mitglieder, davon 39 Aktive. Sehr erfreut ist man über den Zuwachs im Alt (eine Sängerin) und im Bass (zwei Sänger). Die Suche nach neuen Mitstreitern bleibt aber ungebrochen – jede Stimme zählt, im wahrsten Sinne des Wortes.

Auch hinter den Kulissen der Chorvereinigung war man nicht untätig. So hielt der Vorstand in den beiden Berichtsjahren insgesamt elf Sitzungen ab, drei davon per Videokonferenz. Die evangelische Kirchengemeinde Bofsheim wurde aktiv bei der Gestaltung des neuen Kirchenvorplatzes unterstützt und während der singfreien Zeit der Kontakt zu den Sängern durch ein Stimmbildungsangebot und andere Info-Briefe aufrechterhalten.

Trotz allem resümierte die Schriftführerin, dass der eigentliche kulturelle Auftrag des Vereins in der Chorarbeit und den Bereichen des öffentlichen und kirchlichen Lebens pandemiebedingt nicht erfüllt werden konnte.

Kassenführerin Sandra Griebaum verlas die Kassenberichte von 2020 und 2021. Die Kassenprüfer Andrea Frey und Karl Kunesch bescheinigten der Schatzmeisterin eine einwandfreie Kassenführung. Karl Kunesch führte im Anschluss die Entlastung des Vorstands durch, welche einstimmig und ohne Enthaltung erfolgte.

Schwierige Jahre

Chorleiterin Margit Hettinger blickte in ihrem Bericht auf zwei schwierige Jahre zurück, die aber auch durch die Gewinnung der drei neuen Sänger wieder sehr erfreulich waren. Die Chorproben nach so langer Singpause waren ein Erlebnis. „Es war richtig schön, wieder Chorgesang zu hören, und wir waren richtig gut“, wie die Chorleiterin verlauten ließ. Hettinger dankte auch Lena Balles für die Klavierbegleitung bei einigen Liedern. Die Hoffnung, bald wieder „zu Freud und Leid“ singen zu dürfen, ist groß.

Der Vizepräsident des Sängerbundes Badisch-Franken, Hubert Heffele, richtete in seinen Grußworten sehr optimistische Worte an die Anwesenden. Er blicke auf eine intakte, positiv in die Zukunft blickende Chorgemeinschaft, die trotz des pandemiebedingten Stillstands nicht aufgegeben hat. Er lobte den Zusammenhalt und den Gemeinschaftssinn des Chores und leitete zu den Ehrungen langjähriger Mitglieder über.

Nur in intakten Vereinen gebe es jahrzehntelange, aktive Mitgliedschaften. Für 25 Jahre Singen im Verein wurden Andrea Frey die silberne Ehrenbrosche und Gunther Krämer die silberne Ehrennadel des Badischen Chorverbandes und des Sängerbundes Badisch Franken überreicht. Im Anschluss daran verlieh Vorsitzender Thomas Frey den beiden Geehrten auch noch die Ehrenmitgliedschaft des Vereins.

Vereinsintern wurde Chorleiterin Margit Hettinger für 20 (beziehungsweise mittlerweile 22) Jahre als Dirigentin mit einer Urkunde und einem kleinen Präsent geehrt.

Büttenrednerin ausgezeichnet

Auch wenn es in den letzten Jahren nicht allzu viel zu Lachen gab, wurde Heidi Griebaum für ihre langjährige Aktivität als Büttenrednerin bei vereinsinternen Faschenachtsveranstaltungen geehrt. Sie erhielt einen Orden mit dem Foto des „Bild-Bertale“ für 33 Jahre Unterhaltung.

Die nach 57 Sängerinnenjahren zu verabschiedende Sängerin Gisela Wissinger war an diesem Abend nicht persönlich anwesend, wurde aber mit Applaus durch die Anwesenden gewürdigt. Der Vorstand werde die Verabschiedung persönlich in den nächsten Tagen vornehmen.

Bürgermeister Jürgen Galm freute sich, dass es dem Verein gelungen war, die Sänger bei Laune und bei der Stange zu halten und sogar neue Mitglieder zu gewinnen. So sei der Mitgliederstand mit fast 37 Prozent der Ortsbevölkerung bemerkenswert.

Rückgrat des Vereins

Ortsvorsteher Werner Geiger sagte, so aktive Mitglieder seien das Rückgrat jedes Vereins, darauf sei jeder Verein angewiesen. Obwohl die Chorvereinigung einer besonderen Belastungsprobe unterzogen wurde und Kontakte und Geselligkeit gefehlt haben, war Geiger zuversichtlich, dass die gute Tradition auch in Zukunft weitergeführt werden kann.

Vorsitzender Frey blickte kurz zurück ins Jahr 1972. Vor 50 Jahren fand der Zusammenschluss des Bofsheimer Männerchors und des Kirchenchores zur heutigen Chorgemeinschaft statt.

Ob dieses Jubiläum gefeiert werden könne, werde man sehen, sobald der normale Probebetrieb wieder aufgenommen werden kann. Ab dem 20. April soll der Probebetrieb der Chorvereinigung wieder aufgenommen werden. Neue Sängerinnen und Sänger sind willkommen.

Große Herausforderungen

Stellvertretende Vorsitzende Ingrid Frey ergriff das Wort, um dem Vorstand Thomas Frey für seine Mühe und Arbeit in den vergangenen, schwierigen Jahren zu danken. Die Herausforderungen aufgrund von Corona waren groß und von viel Magengrummeln begleitet.

Ingrid Frey bestätigte Thomas Frey darin, alles richtig gemacht zu haben und dankte mit einem „Fläschle Medizin“ für den Magen.