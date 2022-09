Osterburkener Stadträte Heck und Dr. Nafz wurden verabschiedet

Osterburken. Es gab tosenden Applaus, als die Stadträte Andreas Heck und Dr. Xafer Nafz (beide CDU-Fraktion) am Dienstagabend in der Gemeinderatssitzung in Osterburken von Bürgermeister Jürgen Galm verabschiedet wurden. Andreas Heck war seit 1994 Mitglied des Gremiums, Dr. Nafz seit 2004. „Es wird für mich nie zur Routine werden“, sagte Galm in seiner Rede. Beide Männer hätten das Gremium durch ihre Erfahrungen und ihr Wissen geprägt und hatten das Gemeinwohl stets im Blick.

Dr. Xafer Nafz war in seiner Amtszeit Mitglied in diversen Ausschüssen und Verbänden, darüber hinaus für zwei Wahlperioden auch Kreisrat. „Sie haben nicht nur die Meinung der Bürger sowie Ihr Wissen und Ihre Erfahrung eingebracht, sondern auch Dinge und Themen hinterfragt“, sagte Galm und hob dabei Nafz Hartnäckigkeit heraus. Wichtige Themen seien für ihn unter anderem Natur und Umwelt sowie Verkehr und Sicherheit gewesen.

Aktives Feuerwehrmitglied

Gemeinderat in Kürze In der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend im Marc-Aurel-Saal des Römermuseums stellten Sigrid Albrecht und Peter Schmitt von der Arbeitsgruppe Notfallplanung ihre bisherigen Ergebnisse vor. Die Gruppe hatte sich im Rahmen der Bürgerwerkstatt gegründet. Seither arbeiteten sie an Handlungshilfen im Falle eines großflächigen Stromausfalls, der die Kommune betreffen könnte. Damit wollten sie die Bürger sensibilisieren. Beim Ausarbeiten der Vorschläge hatte man immer wieder Kontakt zur Stadt. Margaret Horb wies darauf hin, dass das Rauch-Areal immer noch nicht richtig abgesichert sei und bat die Stadt darum, noch einmal mit der Baufirma in Kontakt zu treten. Nils-Christoph Baumann machte auf die mangelnde Sicherheit im Stadtgebiet aufmerksam und hob dabei konkret Vandalismusschäden im Stadtpark und Bahnhofsgebiet hervor. Die Stadt solle die Reparaturkosten des vergangenen Jahres beziffern und diesen die Kosten für einen Sicherheitsdienst gegenüberstellen. „Wir sollten darüber nachdenken, ob das eine Lösung für das Problem ist“, so Baumann. nb

Auch Andreas Heck war Mitglied in zahlreichen Verbänden und Ausschüssen. „Und wenn er mal nicht Mitglied ist, kann man ihn als Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr oder des Fanfarenzugs erleben“, sagte Galm. Als AZO-Mitarbeiter habe man es auch ihm zu verdanken, dass „wir ein schönes Rednerpult oder einen Römer vor dem Museum“ haben, erklärte Galm.

In die Amtszeiten der beiden fallen zahlreiche Projekte, darunter die Erweiterung der Realschule, der Neubau des Römermuseums, die Entwicklung des Fachmarktzentrums oder des Bürgerparks.

„Bei allen Entscheidungen haben Sie zuvor sorgfältig das Für und Wider abgewägt, kritische Fragen gestellt und Ihre getroffene Entscheidung offensiv vertreten“, blickte Galm zurück. Ohne das Engagement solcher Bürger wären Kommunen nicht überlebensfähig, stellte Galm klar und dankte beiden Räten für ihren Einsatz.

Anerkennung hatten beide schon mit der Verleihung der Verdienstmedaille des Gemeindetags BW (Dr. Xafer Nafz) und der Medaille für 25-jähriges kommunales Ehrenamt (Andreas Heck) erfahren.

Die beiden Stadträte sind noch bis zum 30. September um 24 Uhr im Amt.

Das sind die Nachrücker

Nachrücken werden Sebastian Werle und Alexander Gehrig. Sie werden in der Gemeinderatssitzung im Oktober zeremoniell verpflichtet. Sind aber bereits ab 1. Oktober stimmberechtigt.