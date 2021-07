Osterburken: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Osterburken. Auf einem Schaden in Höhe von rund 2000 Euro bleibt ein BMW-Fahrer nach Angaben der Polizei sitzen, wenn nicht geklärt werden kann, wer am Freitag, 9. Juli, um 15.20 Uhr gegen sein geparktes Auto gefahren ist. Der Mann hatte sein Auto am Straßenrand der Bahnhofstraße in Richtung Bofsheim abgestellt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug – nach Angaben der Polizei vermutlich ebenfalls ein BMW – fuhr gegen den geparkten Wagen und verursachte dabei an der linken Seite einen erheblichen Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Anschließend fuhr die verursachende Person davon, ohne auf den Geschädigten zu warten oder die Polizei zu rufen. Aus diesem Grund werden nun Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben. Diese sollen sich unter Telefon 06281/9040 beim Polizeirevier Buchen melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1