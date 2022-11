Osterburken: Weihnachtsbeleuchtung bleibt aus

Opulente Weihnachtsbeleuchtung wird es in diesem Jahr nicht in Osterburken geben. Darauf einigte sich der Gemeinderat der Stadt in seiner Sitzung am Montagabend im Marc-Aurel-Saal des Römermuseums. Dort waren auffällig viele Gemeinderäte in ihren Winterjacken anzutreffen – denn es war relativ fisch im Gebäude. „Womit wir auch gleich beim Thema wären“, leitete Bürgermeister Jürgen Galm zum

...