Osterburken: Vorerst keine Tempo-30-Zone am Bahnhof

Die Verkehrsinsel in der Bahnhofstraße in Osterburken ist für Autofahrer, die aus Richtung Bofsheim kommen, nur schwer einsehbar. So entsteht eine gefährliche Situation für Fußgänger. Daher war es der Wunsch des Gemeinderats, dort eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 Stundenkilometer einzuführen – jedoch ohne Erfolg.

© Nicola Beier