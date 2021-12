Fränkische Nachrichten Plus-Artikel In Osterburken - „Rajas Curryhouse“ mit indisch-deutscher Küche ab Mittwoch, 8. Dezember, in der Römerstadt / Gasthaus in Sindolsheim soll erhalten bleiben Osterburken: "Rajas Curryhouse" eröffnet am Mittwoch im alten Bahnhof

Die Römerstadt ist um eine Gaststätte reicher: "Rajas Curryhouse" öffnet am Mittwch im alten Bahnhof.