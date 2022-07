Osterburken profitiert

Neckar-Odenwald-Kreis. Das Land fördert im Rahmen des Solidarpakts Sport 2022 103 kommunale Sportstättenbauprojekte mit rund 18 Millionen Euro. Mit den Geldern werden Neubauten und die Sanierung von Sporthallen, Sportplätzen sowie Leichtathletikanlagen finanziert. „Damit geben wir erneut ein Bekenntnis zum Sportland Baden-Württemberg und schaffen gute Bedingungen für den Trainings- und Spielbetrieb“, sagte MdL Peter Hauk.

Landesweit werden die Zuschüsse für Einrichtungen bewilligt, die sowohl für den Sportunterricht als auch für den Übungs- und Wettkampfbetrieb von Sportvereinen zur Verfügung stehen und damit vielseitig genutzt werden können. Schulsport und Vereinssport profitieren somit gleichermaßen. Beispielhaft stehen dafür auch die Neckar-Odenwälder Projekte in Obrigheim und Osterburken. Nach Assbach fließen rund 189 000 Euro und unterstützen die Sanierung der Mehrzweckhalle. Weitere rund 45 000 Euro kommen der Sanierung der Sporthalle an der Schule am Limes in Osterburken zu Gute. „Beide Sanierungsprojekte sichern die Zukunft unserer Vereine und die des Schulsports. Sanierung mit Weitblick ist nachhaltig und strukturerhaltend. Deshalb bin ich froh, dass wir seit einigen Jahren das Sportstättenbauprogramm dahingehend geöffnet haben, dass auch Sanierungen in die Jahre gekommener Sportstätten möglich sind.“