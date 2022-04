Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Konzert in Osterburken - Musikalische Festtagsgrüße nach zweijähriger Corona-Pause übermittelt / Viel Beifall gespendet Osterburken: Osterbrauch des Choralspielens gepflegt

Seit vielen Jahren pflegen die Musiker der Stadt - und Feuerwehrkapelle den schönen Osterbrauch des Choralspielens. So übermittelten sie in diesem Jahr erstmals wieder am Ostersonntag vom „Salzberg“ aus musikalische Festtagsgrüße.