Osterburken: Kanal- und Wasserleitungen werden ausgetauscht

Osterburken. Die Stadt führt zur Sicherung der Wasser- und Abwasserversorgung Tiefbauarbeiten in Martin-, Hedwig- und Adolf-Kolping Straße durch. Dabei werden die Kanal- und Wasserleitungen ausgetauscht und die Straßenoberfläche neu hergestellt. Mit der Maßnahme einhergehend werden auch im Bereich der Hedwig- und der Kolpingstraße durch die Netze BW die Dachständer der Häuser zurückgebaut und durch Erdverkabelung ersetzt. Durch die Stadtwerke Buchen wird die Gasleitung in diesen Gebieten ergänzt und in den Straßenkörper mitverlegt, wie auch die benötigte Infrastruktur für den Breitbandausbau. Die Baufirma Heizmann hat mit den Arbeiten Mitte Februar begonnen. Die Maßnahme wird bis Ende des Jahres andauern. Die Baukosten belaufen sich auf rund 1,9 Millionen Euro. Bild: Helmut Frodl

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1