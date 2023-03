Osterburken: „Jobrad“ und „e-Akte“ sollen eingeführt werden

Osterburken. Gleich zwei große Neuerungen soll es bald im Rathaus in Osterburken geben. Zum einen sollen die Mitarbeiter künftig die Möglichkeit erhalten, ein sogenanntes „Jobrad“ zu nutzen. Das erläuterte Hauptamtsleiter Julian Schneider am Montagabend bei der Sitzung des Gemeinderats im Bürgersaal des Rathauses. „Der Wunsch dazu kam von den Beschäftigten selbst“, erklärte er. Und Bauamtsleiter Matthias Steinmacher fügte an: „Wir haben bereits mehr als 20 Anfragen erhalten.“

Ein „Jobrad“ ist ein Fahrrad oder E-Bike, dass der Arbeitgeber – in diesem Fall die Stadt Osterburken – den Mitarbeitern bei Interesse über einen bestimmten Zeitraum least. Das Fahrrad darf dann auch privat genutzt werden.

Die Leasingrate wird dem Beschäftigten vom Bruttogehalt abgezogen, eine sogenannte Entgeltumwandlung. So entsteht ein Vorteil für den Arbeitnehmer, der so auch weniger Lohnsteuer oder Sozialversicherungsabgaben zahlen muss.

Die Stadt sieht vor, einen Kooperationsvertrag mit dem Unternehmen „JobRad“ zu schließen. Dieser ist zunächst kostenlos, erst, wenn der erste Mitarbeiter sein Jobrad erhält, fallen Kosten an.

„Das Ringen um Köpfe“

Die Stadt will nämlich die Versicherungs- und Wartungskosten, die sich auf etwa 20 Euro pro Monat und Rad belaufen, übernehmen. „Das machen auch andere Arbeitgeber so. Es geht vor allem um das Ringen um Köpfe“, erklärte Bürgermeister Jürgen Galm und machte deutlich, dass die Stadt als Arbeitgeber so attraktiver wird.

Der Gemeinderat stimmte geschlossen für die Einführung des „Jobrads“ und beauftragte die Verwaltung mit der Einführung und Umsetzung.

Zum anderen sollen die Stadtverwaltung und der Verwaltungsprozess digitaler werden. Man wolle wegkommen von den herkömmlichen Papierakten und so weit es möglich ist, die „e-Akte“ einführen und vernetzt arbeiten. Dabei wolle man auf das Dokumentenmanagementsystem „RegiSafe“ setzten, erklärte Hauptamtsleiter Schneider. Auch ein Ratsinformationssystem soll eingerichtet werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf einmalig rund 76 000 Euro. Zusätzlich sollen 17 Tablets für die Stadträte und ausgewählte Mitarbeiter der Verwaltung und zugehörige Hardware für etwa 22 000 Euro angeschafft werden. Die laufenden Kosten der Hardware liegen bei rund 2000 Euro. Auch diesem Vorhaben stimmte der Gemeinderat einstimmig zu.

Bürgermeister Galm sagte abschließend: „Das wird trotzdem noch viel Arbeit, bis alle Akten eingescannt sind und die digitale Akte funktioniert. Das dauert wahrscheinlich noch mehrere Jahre.“