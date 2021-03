Osterburken. Bei der SWR-Sendung „Stadt, Land, Quiz“ hieß es am Samstag ab 18.45 Uhr: Rheinbrohl gegen Osterburken. Rheinbrohl liegt in Rheinland-Pfalz und ist als Römergemeinde bekannt. Dort begannen diese nämlich mit dem Bau des Limes. Auch Osterburken liegt an dem römischen Grenzwall.

In der Sendung sammelten beide Orte in mehreren Runden Punkte, indem verschiedene Bürger Fragen rund um die "Antike" richtig beantworteten. Osterburken entschied das Duell am Ende mit 825 Punkten für sich.