Osterburken: Gemeinsamer Gang zum Gedenkstein im Bürgerpark

Osterburken. Der Krieg ist nach Europa zurückgekommen. Er weckt Erinnerungen an den letzten großen Krieg.

Vor diesem Hintergrund laden die politischen Gemeinden sowie die Kirchengemeinden beider Konfessionen von Osterburken und Adelsheim zu einer Gedenkstunde an das Kriegsende 1945 ein. Geplant war diese schon für 2020 zum 75. Jahrestag, dann wurde sie pandemiebedingt verschoben. Die Ukraine-Krise sorgt nunmehr für eine andere, bei der Planung völlig unvorhersehbare Farbe.

Apriltage 1945 waren dramatisch

Die ersten Apriltage 1945 waren für die Region um die beiden Städte von besonderer Dramatik. In der Osterwoche verlief die Frontlinie zeitweise im Bauland – zudem war zwischen den kämpfenden Truppenteilen der US-Infanterie und der Wehrmacht ein Evakuierungszug mit 900 schwerkranken Häftlingen aus den KZ-Außenlagern um Neckarelz zum Stehen gekommen. Diese Gefangenen wurden nach viertägigem leidvollen Ausharren auf einer Wiese zwischen Adelsheim und Osterburken befreit, doch stellte ihre Versorgung die Stadt Osterburken vor große Probleme.

Die Veranstaltung unter dem Titel „Der KZ-Zug – Ende und Aufbruch. Erinnerung an die Ereignisse vor 77 Jahren“ findet am Samstag, 2. April um 16.30 im Römermuseum Osterburken statt, die Öffentlichkeit ist eingeladen. Geplant ist ein Dreischritt: nach der Begrüßung vergegenwärtigen Infotexte und Zeitzeugenberichte, gelesen von den Mitgliedern der Vorbereitungsgruppe, die Situation von damals. Dann stellt Dr. Jörg Scheuerbrandt ein Buch vor, das die Stadt Osterburken als Material- und Quellenband für alle Interessierten herausgibt, unterstützt von der KZ-Gedenkstätte Neckarelz. Es vereinigt Texte aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln: amerikanische und deutsche Militärs kommen darin ebenso zu Wort wie überlebende KZ-Häftlinge und BürgerInnen von Osterburken. Nach einem Schlusswort von Landrat Dr. Brötel ist ein gemeinsamer Gang zum Gedenkstein im Bürgerpark geplant. Dieser erinnert seit 1995 an die nach der Befreiung in Osterburken verstorbenen Häftlinge.

