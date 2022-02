Osterburken: Eröffnung der landesweiten Ernährungstage mit Minister Peter Hauk

Osterburken. Die landesweiten Ernährungstage hat Peter Hauk, Minister für Ernährung, Ländlicher Raum und Verbraucherschutz, am Montag bei der Firma AZO in Osterburken eröffnet. Das Unternehmen achtet in seiner Betriebskantine auf eine ausgewogene Ernährung, gekocht aus saisonalen und regionalen Produkten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sabine Zimmermann, im Vorstand von AZO für Kundenangelegenheiten zuständig, ging in ihrer Begrüßung auf die Bedeutung gesunder Ernährung bei AZO ein. So habe schon Unternehmensgründerin Marianne Zimmermann den Mitarbeitern Essen angeboten. Eine Portion Suppe habe in dem Unternehmen damals zehn Pfennige gekostet. „Die Kantine ist der zentrale Treffpunkt im Unternehmen“, stellte Zimmermann fest.

Mitarbeiter haben die Wahl

Seit dem Jahr 2000 werde diese von dem Catering-Unternehmen „Apetito“ bedient. Die Mitarbeiter könnten werktäglich zwischen drei Hauptspeisen wählen. Für Besucher und Geschäftsfreunde stehe ein Casino mit Terrasse zur Verfügung. Mithilfe einer App fürs Smartphone können Mitarbeiter auf einfache Weise Essen bestellen und bargeldlos bezahlen.

Immer informiert sein Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Nach den Worten von Sabine Zimmermann hat sich dadurch die Wareneinsatzquote wesentlich verbessert. Die Managerin informierte außerdem über eine Umfrage unter den Mitarbeitern hin, an der rund 200 Personen mitgemacht hätten. So erfuhr die Unternehmensleitung, dass rund 50 Mitarbeiter regelmäßig, 110 hin und wieder in der Kantine essen. 126 Mitarbeiter sprachen sich für die Verwendung regionaler Produkte aus. Vier Fünftel von diesen würden dafür einen höheren Preis bezahlen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auch wenn der Trend bei Ernährung hin zu veganen, pflanzenbasierten und nachhaltig erzeugten Produkten gehe, zähle die Currywurst zu der beliebtesten Speise bei den AZO-Mitarbeitern. Wie Sabine Zimmermann erläuterte, biete die Kantine mehrere Themenwochen im Jahr an sowie Rezepte zum nachkochen. Vor der Corona-Pandemie veranstaltete man Kochkurse vor Ort, derzeit biete man diese online an. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen seine Kantine mit rund 90 000 Euro subventioniert.

Außer auf gute Ernährung achtet AZO auch auf die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. So sei die Arbeitskleidung aus fair gehandelter Baumwolle gefertigt, Mitarbeiter könnten ein Job-Ticket erwerben. Statt Weihnachtsgeschenke für Kunden finanzierte man Baumpatenschaften. Soweit möglich, verwende man fair gehandelte Produkte.

Regionale Kost verkosteten die Gäste in der AZO-Kantine, vorne rechts Minister Peter Hauk, daneben Rainer und Sabine Zimmermann. © Martin Bernhard

Betriebsratsvorsitzender Christian Gehrig lobte das Land dafür, dass es Ernährungstage veranstalte. „Ich finde es schade, dass man zu selten auf sein Inneres hört“, sagte er. Er sprach sich für eine Ernährung mit regionalen Produkten aus. „Wir bei AZO sprechen nicht nur darüber, sondern packen es auch an“, stellte Gehrig fest.

„Wir wollen, dass sich die Menschen dafür interessieren, was sie zusammenhält“, sagte Minister Peter Hauk und meinte damit das tägliche Essen. Viele Menschen würden sich wegen ihrer Arbeitszeit außer Haus verpflegen. In ländlichen Regionen würde die warme Mahlzeit häufig abends zu Hause eingenommen. „Wir wollen dafür sensibilisieren, dass man regional und saisonal kocht“, sagte Hauk.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die Firma AZO nehme eine Vorbildrolle ein. Denn in der Kantine würden Gerichte aus saisonalen und regional erzeugten Produkten angeboten. „Hochwertige Küche muss nicht unbedingt teuer sein“, stellte der Minister fest. Statt Fleisch könne man auch Gemüse und Getreide essen. „Das Ganze gibt es aber nicht zum Nulltarif“, sagte Hauk. „Jeder kann entscheiden, wofür er sein Geld ausgibt.“ Mit den Ernährungstagen wolle man die Sensibilität für wertvolles Essen stärken.

Manfred Schärpf, Geschäftsbereichsleiter „Ordnung, Veterinärwesen, Landwirtschaft“ beim Landratsamt, betonte ebenfalls, wie wichtig eine gute Ernährung sei. Mit der Auswahl der Firma AZO für den Start der Ernährungswoche habe der Minister „ins Schwarze getroffen“. Denn das Unternehmen habe in seinen Gründungsjahren Anlagen für das Bäckerhandwerk hergestellt. Ein Schwerpunkt der AZO-Produktion liege im Lebensmittel-Bereich. Auch der AZO-Slogan „We love Ingredients“ (Deutsch: Wir lieben Zutaten; die Redaktion) passe zu Ernährung.

Schärpf wies auf die „Genussregion Neckar-Odenwald“ hin. Außerdem sei der Landkreis im Jahr 2019 zur Bio-Musterregion ernannt worden. „Gute und nachhaltige Ernährung ist uns eine Herzensangelegenheit“, sagte Schärpf.

Auch Osterburkens Bürgermeister Jürgen Galm freute sich darüber, dass die Firma AZO für die Startveranstaltung der Ernährungstage ausgewählt worden ist. Das Unternehmen sei der größte Arbeitgeber der Stadt. „Essen soll schmecken, satt machen und gesund sein“, sagte Galm. Er lobte das Land dafür, dass es sich des Themas „Ernährung“ annehme. Das sei auch der Stadt Osterburken wichtig. Diese verfüge über einen Eine-Welt-Lagen und trage den Titel „Fair-Trade-Stadt“. Auch Galm sprach sich für die Verwendung gesunder und regionaler Produkte aus.

Führung durch Unternehmen

Anschließend führte Geschäftsführer Rainer Zimmermann die Gäste durch sein Unternehmen. Vor der Kantine informierten Eva-Maria Kötter vom „Fachdienst Landwirtschaft“ des Landratsamts und Ruth Weniger, Regionalmanagerin der Bio-Musterregion Neckar-Odenwald, über regionale Produkte. Anschließend genossen die Gäste die Qualität der Speisen in der Kantine. Ralf Bente, Koch von Apetito-Catering bei AZO, teilte persönlich die Speisen aus.