Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Schulprojekt Osterburken: Am Freitag heißt es „Manege frei“

Zum ersten Mal findet eine Zirkus-Projektwoche an der Realschule Osterburken statt. Fünft- bis Siebtklässler lernen seit Montag verschiedene Disziplinen, die sie dann in einer großen Show am Freitag aufführen werden.