Neckar-Odenwlad-Kreis. Die SPD-Landtagskandidatin Dr. Dorothee Schlegel lädt zu weiteren Wahlkampf-Live-Veranstaltung ein. Am Montag (15. Februar) diskutiert sie ab 17.30 Uhr mit der stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion Katja Mast das Thema „Arbeit in der Corona-Krise“. Am Dienstag (16. Februar) ist die Bundestagsabgeordnete und ehemalige SPD-Landeschefin Leni Breymaier zu Gast mit den Themen: Familienpolitik und Schutz für Frauen und Kinder. Am Mittwoch (17. Februar) wir der Heilbronner Bundestagsabgeordnete Josip Juratovic mit Schlegel über eine „Offensive für gute Arbeit“ reden.