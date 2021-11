Nutzanhänger gestohlen

Osterburken. Ein unbekannter Täter entwendete am Wochenende einen forstwirtschaftlichen Nutzanhänger der Marke Köhler in Osterburken. Der Anhänger stand nach Angaben der Polizei auf einem privaten Grundstück in der Hans-Ulrich-Breymann-Straße und wurde in der Zeit zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 12.30 Uhr, gestohlen. Besagter Anhänger kann lediglich durch ein größeres Zugfahrzeug bewegt werden, weshalb die Polizei nun nach Zeugen sucht. Anhand der Spuren vor Ort, kann davon ausgegangen werden, dass der Täter mit dem Gespann in Richtung Bofsheim/Schlierstadt geflüchtet ist. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter Telefon 06281/9040 entgegen.

