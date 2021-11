Nummer ziehen und impfen lassen

200 Bürger bekommen am Sonntag die Möglichkeit, sich an der Baulandhalle in Osterburken impfen zu lassen. Es werden Vakzine von Johnson & Johnson, Moderna und Biontech angeboten.

Osterburken. Was als kleines Angebot für interessierte Bürger aus dem gesamten Bauland gedacht war, entpuppt sich nun als groß angelegte Impfaktion an der Baulandhalle in Osterburken. Vor wenigen Wochen riefen die einzelnen RIO-Kommunen die Bürger dazu auf, sich bei Interesse an einer Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung im Rathaus zu melden, um einen Überblick über die Nachfrage zu erhalten. Denn das mobile Impfteam der SLK-Kliniken aus Heilbronn kommt nur zum Impfen in eine Kommune, wenn eine Mindestanzahl an Impfungen verabreicht werden kann.

Doch mit so viel Andrang hatte man in Osterburken nicht gerechnet, sagt Hauptamtsleiter Julian Schneider. Bis zu dieser Woche meldeten sich rund 180 Personen, die eine Auffrischungsimpfung erhalten möchten. Das Problem: Zuerst hätte man nur 100 Personen eine Impfung anbieten können. Da kam die Anfrage der Kliniken sehr gelegen, die Kapazitäten auf 200 aufzustocken, erklärte Julian Schneider.

Die Impfaktion findet nun am Sonntag, 21. November, zwischen 9.30 und 16 Uhr statt. Es werden Impfstoffe von Johnson & Johnson, Biontech sowie Moderna angeboten. Jede Person zieht vor Ort eine Nummer vin 1 bis 200. In dieser Reihenfolge wird dann die Corona-Impfung gespritzt. Mit Wartezeiten sei deshalb zu rechnen.

Einen Anspruch auf eine Auffrischungsimpfung („Booster-Impfung“), hat grundsätzlich jede Person über zwöf Jahre mit Wohnsitz beziehungsweise gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland. Die Gesundheitsministerkonferenz empfiehlt Auffrischimpfungen für Personen ab dem 70. Lebensjahr sowie für Personen,die älter als 60 Jahre sind, nach einer Nutzen-Risiko-Abwägung und ärztlicher Aufklärung.

Außerdem sollten sich Personen, die in Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen der Eingliederungshilfe und weiteren Einrichtungen mit vulnerablen Gruppen behandelt, betreut oder gepflegt werden, impfen lassen. Personen mit einer Immunschwäche, Pflegebedürftige und Personen, die bei der Grundimmunisierung ausschließlich die Vektorviren-Impfstoffe von AstraZeneca oder von Janssen-Cilag International erhalten haben, können sich ebenfalls erneut an der Baulandhalle impfen lassen.

Die Auffrischimpfung erfolgt für alle Gruppen in jedem Fall erst dann, wenn die Zweitimpfung mindestens sechs Monate zurückliegt.

Für die Auffrischimpfung ist eine einzelne Impfdosis ausreichend. Allen Personen, die eine Impfung des Herstellers Johnson & Johnson erhalten haben, wird zur Optimierung der Grundimmunisierung nach der vierten Woche nach verabreichter Impfung eine Auffrischungsimpfung mit einem mRNA-Imfpstoff angeboten.

