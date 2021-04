Neues Funkgerät soll angeschafft werden

Osterburken. In der Kastell-Apotheke in Osterburken sammelten Ursula Häfner und ihr Team seit 5. Januar Geld für die DRK Helfer vor Ort Gruppe in Osterburken. Denn seit Beginn diesen Jahres erhielten besonders schutzbedürftige Personen jeweils zwei Bezugsscheine für Masken, die sie in den Apotheken abholen konnten. Bei Abgabe des Berechtigungsscheins beteiligte sich jeder Bezugsberechtigte mit zwei Euro am Maskenset (die FN berichteten).

Dieses Geld wollte Häfner jedoch nicht behalten. Daher stellte sie ein rotes Sparschwein auf, in welches das Geld geworfen wurde. So kamen bis zum 16. April rund 5786 Euro für einen guten Zweck zusammen. Rund 344 Euro stammen dabei von Kunden, die zusätzlich noch etwas hinzugeben wollten.

„Tolle Organisation“

Das Geld kommt nun der Helfer vor Ort Gruppe Osterburken zugute. „Das ist eine tolle Organisation, die den Leuten vor Ort hilft und sie unterstützt“, betonte Häfner. Daher sei sie froh, dass so viel Geld zusammen kam. Der Vorsitzende der DRK Ortsgruppe Günter Albrecht nahm den Scheck dankend entgegen.

Mit dabei waren außerdem Bereitschaftsleiterin Sigrid Albrecht und deren Stellvertreterin Adelheid Kern sowie der Kassierer Klaus Rüdinger.

Alle freuten sich über die großzügige Spende. Das Geld soll nun in ein neues Funkgerät investiert werden, wie Günter Albrecht erklärte. Das Gerät, mit welchem sie aktuell arbeiteten, sei nämlich bereits in die Jahre gekommen. nb