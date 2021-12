Neckar-Odenwald-Kreis: Rund sechs Millionen Kilo CO2 eingespart

Osterburken. Auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2020 blickte die Energie und Umwelt eG Neckar-Odenwald-Main-Tauber in ihrer Generalversammlung in der Baulandhalle Osterburken zurück. Die Erträge waren mit rund 1,7 Millionen Euro noch nie so hoch und steigerten sich um 12,5 Prozent zum Vorjahr. Auch beim Jahresüberschuss gab es Mehreinnahmen in Höhe von 59 000 Euro auf 399 846,87 Euro was eine Steigerung von 17 Prozent bedeutet.

Geschäftsbericht

Der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates, Dr. Achim Brötel, begrüßte die rund 80 Mitglieder und Ehrengästen. Nach dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder d erstattete Vorstandsvorsitzender Wendelin Geiger seinen Geschäftsbericht 2020. Die derzeitige Corona-Pandemie hat die Arbeit der Genossenschaft beeinflusst. Trotzdem sei es wichtig, am Ziel, die Erderwärmung zu stoppen und an der Reduzierung des CO2-Ausstoßes festzuhalten, sonst sei der Planet in Gefahr, sagte Geiger. Man solle die „Augen offenhalten“ und dem Vorstand mitteilen, wo neue Energieprojekte in der Region geplant sind, an denen sich die Energie - und Umwelt eG beteiligen könne.

Geiger ging auf die einzelnen Geschäftsbereiche ein. Die Stromproduktion der Bürgerphotovoltaikanlagen erhöhte sich zum Jahr 2019 um zwei weitere Anlagen, auf jetzt 52, die zusammen 7929 Megawatt Strom produzierten. Auch haben sich die Bestandsanlagen gut entwickelt. Insgesamt wurde eine CO2-Einsparung von über 5315 Tonnen erreicht.

Bei den Windprojekten ist die Genossenschaft an fünf Anlagen beteiligt. Insgesamt wurden 2,6 Millionen Euro investiert. Der Bürgerwindpark Bretzfeld/Obersulm, an dem die Genossenschaft neu beteiligt ist, befindet sich noch im Bau und soll im Dezember ans Netz gehen. Wie Geiger sagte, liege die Stromproduktion bei den Bestandsanlagen Windkraft 2020 knapp über dem Plan und steigerte sich auf 12 887 Megawatt. „Mit dem Blick auf die Biomasse-Projekte habt sich nicht viel geändert“, sagte Geiger. Man ist an zwei Gülleveredelungsanlagen (Buchen und Oberneudorf) beteiligt. Die Gesamtinvestition der Genossenschaft betrug 1,58 Millionen Euro. Die installierte Leistung beträgt 150 Kilowatt, 1,24 Megawatt Strom wurden erzeugt und die CO2-Einsparung bezifferte Geiger auf über 832 Tonnen. Zum Schluss seines Berichtes zog er ein positives Fazit, denn auf die Ökobilanz 2020 könne die Genossenschaft sehr stolz sein. Insgesamt wurden rund 22 Millionen Kilowatt saubere Energie produziert und damit etwa 5000 Haushalte versorgt. Rund sechs Millionen Kilo CO2 wurden eingespart, äquivalent sind das etwa 3,5 Millionen Liter Heizöl.

In einem kurzen Ausblick auf 2021 meinte der Vorstandsvorsitzende, dass trotz des finanziellen Erfolges nicht alles gut für die Genossenschaft gelaufen sei, da man sich kaum an Projekten beteiligen konnte, „weil es so gut wie keine gab“. Aktuell wird ein Neuprojekt mit etwa 29 Kilowatt peak mit Eigennutzung umgesetzt. Zudem soll die Ertragslage weiter optimiert werden und man wolle sich an Photovoltaik-Freiflächenanlagen beteiligen.

Die Geschäftsguthaben beliefen sich im Jahr 2020 auf 7 563 900 Euro.

Den Jahresabschluss 2020 erläuterte Vorstand Holger Dörr. Die Bilanzsumme in Aktiva und Passiva betrug 13 995 284,76 Euro. Das Eigenkapital wurde auf 8 612 885,92 Euro weiter gestärkt. Die Gesamterträge stiegen auf 1 720 354,75 Euro an. Bei den Erträgen erhöhten sich die Umsatzerlöse aus Photovoltaik auf 1 572 189 Euro. Die sonstigen betrieblichen Erlöse erhöhten sich um rund 191 000 Euro (2,5 Prozent).

Der Jahresüberschuss steigerte sich auf 399 846,87 Euro. Der Bilanzgewinn beträgt 321 985,92 Euro.

Zur Stärkung der Rücklagen in Höhe von 113 000 Euro schlugen Vorstand und Aufsichtsrat vor, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden: Ausschüttung einer Dividende von drei Prozent gleich 224 518,50 Euro, Gewinnvortrag auf das Geschäftsjahr 2020 in Höhe von 41 337,79 Euro und Ausschüttung eines Jubiläumsbonus von 0,75 Prozent (56 129 Euro).

Landrat Dr. Achim Brötel erstattete den Bericht des Aufsichtsrates. In fünf Sitzungen wurde der Rat laufend über die Arbeit des Vorstands informiert. Die Zusammenarbeit war stets von Offenheit geprägt. Die Wirtschaftlichkeit der Genossenschaft war stets gegeben. Die Beschlussfassung über die Verwendung des vorgetragenen Reingewinnes erfolgte einstimmig.

Bankvorstand Bernhard Eckert (Volksbank Kirnau Rosenberg) beantragte die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrates, die ebenfalls einstimmig erfolgten. Wie Eckert sagte, könne man auf ein sehr positives Geschäftsjahr 2020 zurückblicken. Der hohe Anteil von Mitglieder, mit einem Geschäftsguthaben von rund acht Millionen Euro und einer Bilanzsumme der Genossenschaft von fast 14 Millionen Euro sei beachtlich. F