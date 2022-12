Musikalische Kooperation

Bofsheim. Seit dem Schuljahr 2017/18 läuft die gewinnbringende Kooperation zwischen dem Grundstufenchor der Astrid-Lindgren-Schule und der Chorvereinigung „Eintracht“ Bofsheim.

Mit der musikalischen Dauerkooperation Schule ist es möglich, dass einzelne Schulen und Vereine eine musikalische Patenschaft beginnen und mehrere Jahre nacheinander auch finanziell zum Aufbau dieser Zusammenarbeit unterstützt werden. Dadurch kann das eigene Musikleben noch stärker entfaltet werden und tragfähige Gemeinschaften von Kindern, Jugendlichen, Elternhäusern und Vereinsmitgliedern entstehen.

Nach über zwei Jahren Corona-bedingter Pause war die Freude groß: endlich wieder eine gemeinsame Chorprobe. Etwa 30 Schülerinnen und Schüler des Grundstufenchors der Astrid-Lindgren-Schule sowie 15 Sängerinnen und Sänger der „Eintracht“ sind in den Bürgersaal des Rathauses gekommen, um gemeinsam zu singen. Chorleiterin Margit Hettinger begrüßte Jung und Alt und stimmte zum Einstieg einen Kanon an. Danach durften die Kinder gemeinsam mit ihren Chorleiterinnen Daniela Kaiser-Hauk sowie Beate Volk einige weihnachtliche Lieder präsentieren, die sie in den letzten Chorproben einstudiert hatten. Unterstützung bekamen sie durch die erwachsenen Sänger, und natürlich auch reichlich Applaus.